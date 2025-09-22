Это изменит ход войны: Украина начинает сотрудничество с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов

Украина начала сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом Нидерландов TNO. Меморандум подписал кластер Brave1, это государственная украинская платформа для развития и интеграции оборонных технологий, объединяющая разработчиков, компании, государство и армию для достижения технологического преимущества.

Как сообщил на своем канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, партнерство с TNO станет первым международным R&D-проектом в рамках Brave1. Он добавил, что развитие научного сотрудничества с европейскими институтами дает Украине шанс быстрее получить технологии, способные повлиять на ход войны.

Новый уровень сотрудничества

В кластере отмечают, что совместные наработки уже показывают результат. Украинские инженеры вместе с иностранными учеными создают новейшие разработки, которые вскоре будут использованы на фронте. Федоров подчеркнул, что это один из шагов для формирования мощной экосистемы оборонных инноваций.

Партнерство с TNO предусматривает не только исследования, но и тестирование прототипов. В фокусе – искусственный интеллект, противодействие воздушным угрозам, радары и беспилотные системы. Украина получит доступ к знаниям тысяч ученых и инженеров, работающих в разных направлениях.

"Мы уже имеем кейсы, когда украинские инженеры вместе с международным научным сообществом создали технологии, которые очень скоро изменят ход войны. Это важный шаг в развитии украинской defense tech-экосистемы", - пишет Федоров.

Технологии для победы

Ключевая цель – создание решений, которых не хватает украинской армии прямо сейчас. По плану, к работе привлекут экспертизу высокого уровня для совместных исследований и разработок. В то же время институт поможет проверять новые продукты и технологии еще на этапе их создания.

Федоров отметил, что такие проекты позволяют наращивать оборонные возможности страны и быстрее переходить от идей к готовым решениям. Он отметил, что именно международные партнерства ускоряют путь к появлению настоящих геймченджеров в войне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия пытается защитить свои дроны-камикадзе типа "Шахед" от украинских беспилотников-перехватчиков и уже интегрирует несколько решений для этого. Украина также совершенствует технику, чтобы обходить российскую защиту. Тогда, министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что захватчики будут переходить на БПЛА с реактивными двигателями.

