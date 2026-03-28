'Ни при каких обстоятельствах!' Депутаты Европарламента призвали не допустить возвращения России на Венецианскую биеннале

Депутаты Европейского парламента обратились к руководству Еврокомиссии с призывом срочно заблокировать участие России в Венецианской биеннале. Они предупреждают, что допуск государства-агрессора к событию, которое финансируется за счет ЕС, подорвет доверие к Союзу и легитимизирует его действия.

Обращение адресовано, в частности, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководительнице европейской дипломатии Кайе Каллас. Об этом сообщает Euronews.

В письме парламентарии резко раскритиковали решение организаторов допустить Россию к участию в выставке, подчеркнув, что это происходит на фоне продолжающихся обстрелов украинских городов, гибели гражданских и системного уничтожения культурного наследия Украины.

Открытие российского павильона повысит международный престиж государства, которое потеряло его из-за войны. Одно из условий к Европейской комиссии это также прекращение финансирования прекращение финансирования биеннале если Россию не исключат из списка участников.

Кроме этого, они предлагают ввести ограничительные меры против лиц и организаций, причастных к подготовке российского павильона, в частности из-за возможных связей с оборонной корпорацией Ростех.

Позицию европарламентариев поддержали в Украине. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что речь идет не о запрете культуры как таковой, а о недопустимости двойных стандартов. Например, в 2022 году организаторы сами ограничили участие России из-за ее агрессии, и задал вопрос, что изменилось сейчас, когда война продолжается.

В Киеве также подчеркивают, что российское государство использует культуру как инструмент пропаганды и "отбеливания" военных преступлений. С начала полномасштабной войны погибли сотни художников, тысячи объектов культурной инфраструктуры разрушены или повреждены, а десятки тысяч музейных экспонатов были похищены.

Дополнительную критику вызвала информация о связях организаторов российского павильона с представителями власти РФ, в частности родственниками высокопоставленных чиновников. Это, по мнению критиков, свидетельствует об отсутствии "нейтральности" и усиливает политический характер участия России в культурном мероприятии.

Венецианская биеннале 2026 года должна состояться с 9 мая по 22 ноября, однако вопрос участия России остается предметом острой международной дискуссии.

Как сообщал OBOZ.UA, летом в Венеции стартовал старейший кинофестиваль мира, возник громкий скандал. Над главным входом и красной дорожкой фестиваля среди флагов стран-участниц появился и триколор Российской Федерации. Его появление вызвало волну возмущения, ведь именно под этим флагом ежедневно совершаются военные преступления против Украины.

