'Ни дня не останавливаемся': Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена

С начала полномасштабной войны удалось вернуть домой уже 5 857 украинцев, которые находились в российском плену. Еще 555 человек освободили вне форматов официальных обменов.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с теми, кто ежедневно работает над возвращением пленных: представителями штаба, силовых структур, Офиса президента. Среди присутствующих были и те, кто сам прошел плен – "азовцы", парамедик Тайра, Ление Умерова и другие освобожденные украинцы.

"Сегодня провел встречу с почти всеми в нашей команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им. Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российской неволи, – защитники с разных направлений фронта, и в частности из Мариуполя, "азовцы", наш парамедик Тайра, Ление Умерова – гражданская, которую оккупанты захватили в Крыму", – сообщил глава государства.

Президент поблагодарил всех участников встречи и подчеркнул важность темы возвращения украинских пленных.

Отдельно он вспомнил о теракте в Еленовке, где погибли десятки наших военнопленных, и призвал не забывать об этой трагедии. Он также подчеркнул, что благодаря турецкому посредничеству, в рамках стамбульских договоренностей, Украина уже вернула более тысячи своих защитников.

"Ни дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов – еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов. Надеемся освободить и тех гражданских, которые сейчас еще удерживаются в России", – отметил Зеленский.

Он добавил, что важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии.

"Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможными, и всем, кто помогает. Спасибо и нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины", – резюмировал глава государства.