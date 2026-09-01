"Ни один посредник не добьется успеха": Огрызко напомнил о позиции Путина относительно завершения войны в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин не заинтересован в трехстороннем саммите с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку такой формат может заставить Кремль публично объяснять отказ от прекращения огня.

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Изменить позицию Москвы можно только путем усиления экономического и военного давления на Россию. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью OBOZ.UA.

Сама идея трехсторонней встречи соответствует политической логике Дональда Трампа. Американский президент, по мнению Огрызко, стремится добиться дипломатического результата, который сможет представить как собственное достижение.

"Трехсторонняя встреча соответствует логике Трампа, который давно стремится продемонстрировать, что именно он способен положить конец российско-украинской войне", — сказал Огрызко.

Для Трампа такой саммит может иметь не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение. В то же время у Путина совсем другая мотивация.

"Логика Путина совершенно иная. Он не хочет заканчивать войну. Ему это сейчас, с его безумными планами, совершенно не подходит", — заявил Огрызко.

Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским и Трампом

Огрызко пояснил, что проблема для Кремля заключается не только в самом факте встречи. Гораздо больший риск для Путина — её публичный результат.

Если Трамп и Зеленский одновременно выступят за прекращение огня, российскому президенту придется либо поддержать эту позицию, либо открыто отказаться от неё.

"А что останется говорить Путину? Я против", — отметил дипломат.

Именно поэтому Москва пытается избежать ситуации, в которой российский президент окажется "один против Трампа и Зеленского".

"Всем миру станет ясно, кто против мира. И таким образом это сразу же станет ударом по Путину, причем такого глобального характера", — пояснил Огрызко.

Кремль может продолжать заявлять о готовности к переговорам, но выдвигать условия, которые фактически означают капитуляцию Украины. В таком случае, по его словам, Москва сохраняет возможность говорить о "готовности к миру", не соглашаясь на реальное прекращение боевых действий.

Воспринимает ли Кремль дипломатические инициативы как слабость

Огризко не считает сам факт дипломатических контактов Запада с Россией автоматически проявлением слабости. Более важной является реакция партнеров Украины после очередного отказа Москвы.

Он предположил, что в Вашингтоне могут усилиться голоса в пользу более жесткой политики в отношении России.

"Нам нужно на это всё-таки реагировать, мы же не можем оставаться в роли тех, кого послали", — изложил дипломат возможную логику сторонников усиления давления на Кремль.

В то же время Огрызко предупредил, что даже принятие соответствующих решений в США ещё не гарантирует их автоматического выполнения.

"Вопрос в другом: захочет ли Трамп воспользоваться этим мандатом", — сказал он.

Огризко назвал возможный сигнал от Европы в адрес России

Отдельно дипломат обратил внимание на позицию европейских стран.

Заявления о необходимости контактов с Москвой свидетельствуют об изменении общей позиции Европы в отношении войны.

Огризко упомянул президента Финляндии Александра Стубба, который говорил о необходимости диалога с Россией, но в то же время называл российский режим кровавым.

"Немного противоречит самому себе. Но я не считаю это слабостью", — отметил дипломат.

Гораздо более важным показателем готовности Европы противостоять России станет вопрос о замороженных российских активах.

"Лакмусовой бумажкой станет тема российских активов", — сказал Огрызко.

Он считает, что совместное решение европейских стран об использовании этих средств для поддержки Украины стало бы серьёзным ударом для России.

"А это станет колоссальным ударом — и практическим, и политическим — по России", — подчеркнул дипломат.

Сможет ли Вашингтон заставить Путина пересмотреть свои расчёты

Огризко считает, что одних дипломатических каналов для этого недостаточно. Он выразил сомнение в том, что ближайшее окружение Путина способно доносить до него неприятную правду о реальном положении дел в России.

"У меня такое ощущение, что нет. Особенно это касается ближайшего окружения Путина — эти люди связаны с ним, как говорится, кровными узами и общими преступлениями", — заявил он.

Поэтому дипломат предположил, что более важным может стать давление со стороны других государств, в частности Китая. Он обратил внимание на возможную встречу Трампа с Си Цзиньпином в конце сентября.

"Возможно, одна из тем будет как раз касаться того, что делать с Путиным", — предположил Огрызко.

Война может продолжаться до тех пор, пока Россия видит возможность её продолжать

Кремль до сих пор рассчитывает на истощение Украины, однако ситуация может измениться, если Запад будет систематически увеличивать помощь Киеву.

Огризко подчеркнул, что Украине нужны не только дипломатические решения, но и достаточное количество оружия и финансирования.

"Путин будет воевать до тех пор, пока мы ему это позволим", — заявил он.

Именно поэтому, по его мнению, ключевая задача партнёров Украины — сделать продолжение войны для России всё более дорогостоящим.

"Чтобы не Путин решал, как долго он будет терроризировать нас, а чтобы мы решали, как быстро мы не дадим ему возможности это делать", – пояснил дипломат.

Он также призвал более активно обсуждать использование замороженных российских активов для финансирования нужд Украины, поскольку это могло бы уменьшить зависимость Киева от новых бюджетных вливаний со стороны партнеров.

Что может изменить ситуацию

Таким образом, по оценке Огрызко, сама по себе встреча Трампа, Зеленского и Путина не гарантирует начала реальных переговоров. Напротив, Москва может избегать такого формата именно из-за риска оказаться в положении стороны, блокирующей прекращение огня.

Переломным фактором дипломат считает не новые форматы переговоров, а изменение соотношения цены и выгоды для Кремля. Если Россия утратит возможность вести войну на нынешнем уровне, Путину придётся пересмотреть свои расчёты.

"По сути, это будет нашим ответом на вопрос, как долго Путин будет продолжать войну. Ровно столько, сколько мы ему позволим это делать", – подытожил Огрызко.

Огризко назвал Китай возможным каналом влияния на Путина

Отдельно Огрызко обратил внимание на роль Китая. Именно Пекин потенциально может иметь больше возможностей повлиять на российского президента, чем непосредственные американские дипломатические сигналы.

Проблема заключается в том, что ближайшее окружение Путина вряд ли готово докладывать ему реальную картину ситуации, если она противоречит его представлениям о войне.

"У меня ощущение, что нет. Особенно этот ближайший круг людей, окружающих Путина, они с ним связаны, как говорится, кровно, общими преступлениями, они все ответственны за то, что происходит", — заявил Огризко.

Именно поэтому американский канал передачи информации может не дать ожидаемого результата. В то же время дипломат обратил внимание на запланированную встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в конце сентября.

"Я, честно говоря, думаю, что когда в конце сентября состоится встреча Трампа с Си, то, возможно, одна из тем будет как раз касаться именно того, что делать с Путиным", – предположил Огрызко.

Представитель Пекина при ООН в последнее время начал говорить о необходимости прекращения конфликта на основе международного права, а также уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

В то же время Огризко не берется прогнозировать, готов ли Си Цзиньпин реально использовать своё влияние для давления на Кремль.

"А захочет ли Си это делать — ну, здесь возникают три больших вопроса", — подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что диктатор России Владимир Путин заявил, что Москва якобы "движется" в направлении завершения войны против Украины. Об этом он сказал в ответ на призыв индийского премьера Нарендры Моди решать проблемы мирным путем.

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