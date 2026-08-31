"Россия приближается к завершению войны": Путин сделал новое заявление об Украине

Диктатор России Владимир Путин заявил, что Москва якобы "движется" в направлении завершения войны против Украины. Об этом он сказал в ответ на призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди решать проблемы мирным путем.

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Индийский чиновник также предложил обсудить соответствующие вопросы в ходе предстоящего саммита БРИКС в Нью-Дели. О заявлении Путина сообщило российское государственное агентство "РИА Новости".

Моди подчеркнул необходимость урегулирования проблем мирными средствами.

В ответ Путин заявил: "Мы именно этим путем и движемся". В то же время российский президент не привел конкретных деталей или шагов, которые в настоящее время свидетельствовали бы о приближении завершения войны.

Встреча Путина и Моди состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент России Владимир Путин опасается, что завершение войны против Украины без достижения своих минимальных целей может поставить под угрозу его власть и даже жизнь. Он якобы в свое время сказал приближенным: "Они меня повесят", если Россия не сможет добиться захвата всего украинского Донбасса.

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