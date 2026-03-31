Незаконные санкции против Порошенко: адвокаты предостерегают власть от давления на судей Верховного Суда

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Петра Порошенко, который оспаривает введение незаконных санкций.

Об этом во время брифинга сообщил адвокат политика Илья Новиков.

"Европейский суд по правам человека открыл производство, которое касается именно этого дела. Основной иск о признании незаконными санкций еще не рассмотрен Верховным Судом Украины, но кейс в целом, поскольку он касается в том числе нашего замечания, которое мы выносили на развитие Большой палаты Верховного Суда, есть ли нормальная ситуация, когда нельзя приостановить действие указа о санкциях. Нам ответили – нет, указы президента вообще ни о чем не останавливаются. Сейчас ЕСПЧ в очень необычной манере, потому что обычно такие дела на этом этапе не рассматриваются, открыл производство, о чем сообщил представителям Петра Порошенко", – отметил Новиков.

По его словам, это означает, что дело в целом уже находится на рассмотрении в ЕСПЧ.

Как известно, Петр Порошенко оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского о незаконных санкциях в Верховном Суде. Верховный Суд также приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года. Европейский суд по правам человека пришел к выводу о системных проблемах украинской санкционной системы, в частности отсутствие надлежащего судебного контроля за санкционными решениями власти и обоснования причин наложения санкций, даже в условиях войны и под лозунгом национальной безопасности.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками". Представители власти также заявили, что санкции против Порошенко были введены превентивно, "с воспитательной целью".

31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО. Суд отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений Совета национальной безопасности обороны Украины и Указов президента вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.

3 апреля, как ожидается, должно быть объявлено решение по иску Порошенко.