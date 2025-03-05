'Невероятный человек': Лукашенко расхвалил Трампа и высказался по поводу идеи введения миротворцев в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко расхвалил американского лидера Дональда Трампа и назвал его невероятным человеком. По его словам, глава Белого дома всячески пытается остановить войну в Украине.

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Такое мнение белорусский диктатор высказал в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, передают местные СМИ. В то же время, самопровозглашенный президент вспомнил и о миротворцах, которых хотят разместить в Украине. По его словам, глава Кремля Владимир Путин против таких действий.

"Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну. Блестящая идея. Вот здесь я готов стать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что и раньше публично поддерживал Дональда Трампа, но не верил в его победу.

"И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Это невероятный человек. И случилось невероятное", – рассказал белорусский диктатор.

В то же время он подчеркнул, что направление иностранных войск в Украину неприемлемо для страны-агрессорки России и ее главы Путина. Мол, РФ никогда не согласится с таким соглашением. Не умолчал Лукашенко и о европейских лидерах, по его словам, некоторые из них очень агрессивно настроены.

"По поводу направления туда (в Украину – Ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию сейчас", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко предложил свою страну как площадку для предстоящих переговоров по прекращению войны в Украине. Он заявил, что ждет в Минске президента Владимира Зеленского, главу Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, с которыми хочет "сесть и спокойно договориться".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Беларуси поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. По его словам, страна должна активнее исследовать свои природные ресурсы.

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