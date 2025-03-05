'Если хотите договориться': Лукашенко предложил провести переговоры между Трампом, Путиным и Зеленским в Беларуси

Беларуский диктатор Александр Лукашенко предложил свою страну в качестве площадки для будущих переговоров о прекращении российско-украинской войны. Он заявил, что ждет в Минске президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, с которыми он намеревается "сесть и спокойно договориться".

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Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, заявление цитируют пропагандистские СМИ Беларуси. При этом диктатор внезапно вступился за Зеленского, которого "не надо наклонять", а необходимо "убедить".

Лукашенко признал, что вопреки заявлениям Трампа, Зеленского поддерживает большая часть украинского общества.

""Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться", – сказал диктатор.

Лучшим местом для переговоров он, как и после начала гибридной агрессии РФ против Украины в 2014-м, считает Беларусь. По мнению Лукашенко, теперь в Минск должны прибыть Зеленский, Трамп и Путин, сам же он, похоже, тоже рассчитывает стать участником переговоров.

"Хотите – приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – сказал Лукашенко.

Напомним, Путин разрешил Беларуси не платить долги. OBOZ.UA рассказывал, сколько денег Лукашенко задолжал "другу".

Также сообщалось, что Лукашенко приказал найти в Беларуси редкоземельные металлы. После этого заявления сеть взорвалась мемами.

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