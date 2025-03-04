"Говорят, что и у нас есть, надо копать": Лукашенко приказал найти в Беларуси редкоземельные металлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне активных переговоров между США и Украиной поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. По его словам, геологоразведка находится на низком уровне, и страна должна активнее изучить свои природные ресурсы.

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Соответствующее заявление он сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве. Что интересно, такие заявления идут на фоне мировых новостей о геополитических и экономических изменениях, касающихся всего мира.

Лукашенко, конечно, не смог не отметить, что тема редкоземельных металлов "на слуху" во всем мире, и, похоже, Беларусь также должна найти свое место на этой глобальной карте. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и так далее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил Лукашенко во время кадровых изменений и определения ключевых задач для правительства.

По информации из источников, важнейшие полезные ископаемые Беларуси – калийная и каменная соли, нефть, нерудные строительные материалы, торф. Однако 132 месторождения полезных ископаемых, в том числе 59 разрабатываемых , попали в зону радиоактивного заражения после Чернобыльской катастрофы.

Также, по словам белорусского "диктатора", проблема проявляется в том, что геологоразведка в Беларуси, по мнению президента, находится на "низком уровне", а сама тема поиска редкоземельных металлов никак не выходит на первый план в работе специалистов. Не успевает мир обсуждать важность редкоземельных металлов, как президент Белоруссии решает взять в руки судьбу собственных "отвалов".

"Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" – отметил Лукашенко.

Ранее самопровозглашенный президент рассказывал, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным соглашение Украины и США о полезных ископаемых. Он предполагал, что Кремль может "насторожить" это соглашение, но добавил, что у "друзей" этого добра хватает.

По словам Лукашенко, в разговоре с Путиным он отметил, что "американцы требуют от Украины отдать им самое важное", что есть у страны. "Речь идет не только о редких материалах, но и о природном газе, нефти, логистике и т.д. Здесь более широкий вопрос", – сказал Лукашенко. На что Путин якобы ответил, что американцы ломятся в открытую дверь, ведь это все есть и в России, и они могут с ними договориться.

Однако не стоит забывать, что Лукашенко не только о редкоземельных металлах говорил. Одной из основных задач правительства было также активное внедрение майнинга криптовалют. Президент высказался, что все больше людей обращаются к нему с этим вопросом, а поскольку в Беларуси есть "избыток электричества", он не видит никаких причин, чтобы не позволить людям "иметь криптовалюты".

"Если нам это выгодно, давайте будем делать. Мы имеем избыток электричества. Пусть делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более вы видите, по какому пути мир идет. И особенно самая большая экономика мира," - заметил Лукашенко, явно имея в виду США, где криптовалюты, похоже, уже стали частью экономически.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Соединенные Штаты предлагают Беларуси отпустить политзаключенных, которых режим Александра Лукашенко удерживает за решеткой, а Вашингтон за это ослабит санкции (в том числе в отношении белорусских банков и экспорта калия). 12 февраля в СБ впервые за пять лет приезжали чиновники из США.

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