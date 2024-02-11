Банановые войны. Почему Россия резко увидела в Эквадоре врага, Китай – друга и при чем тут Украина

Эквадор передает США советское оружие и технику, которую в свое время получил от России, в обмен на новую американскую. Советскую же Штаты собираются передать Украине. Россия, узнав о таком "недружественном" жесте Эквадора – большого импортера бананов, – сразу же нашла в них несоответствие своим санитарным требованиям и запретила их ввозить в РФ.

Подобные меры – классика российской "торговой дипломатии". Но неожиданно на помощь Эквадору пришел Китай, которому, оказывается, нужно больше бананов.

Как Эквадор может помочь Украине, а Китай – Эквадору, читайте в материале OBOZ.UA.

Что может получить Украина от Эквадора

Из-за политических противоречий в Конгрессе США уже долгое время не могут согласовать многомиллиардный пакет помощи Украине. Так что Белый дом прорабатывает другие схемы поставки вооружения и военной техники. Один из вариантов – третьи страны, которые не желают напрямую поставлять оружие для Украины, передают его Вашингтону, который потом компенсирует передачу вооружений уже из своих арсеналов.

Именно по такой схеме совсем скоро вооружение из далекого Эквадора может попасть на украинский фронт, чтобы уничтожать россиян. В январе президент этой страны Даниэль Нобоа сообщил, что он согласился передать Вашингтону имущества примерно на 200 млн долларов, которое, по его словам, превратилось в "металлолом", в обмен на новое американское оружие на ту же сумму. Что интересно, этот так называемый металлолом состоит из вооружения, которое было поставлено стране непосредственно Россией.

Речь шла о шести военных вертолетах, ракетных установках и системах ПВО. На днях стало известно, что список значительно шире и насчитывает: 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" – 18 шт., ЗРК "Оса" – 18 шт., вертолеты Ми-8/171Е, 23-мм ЗУ-23-2 – 34 шт., зенитные пулеметы 14,5-мм ЗПУ-1 и ЗПУ-2 – 128 шт., ПЗРК "Игла" и "Стрела" – количество неизвестно. Техника и оружие отправятся в США уже в ближайшее время.

Из потенциально интересного, что еще может быть у Эквадора для Украины, – 20 бронетранспортеров М-113, 36 гаубиц M101 и 40 автоматических пушек L/70/M1A1.

Реакция россиян – истерика

Российская Федерация, конечно, осудила такие планы эквадорцев и указала, что они в случае реализации станут нарушениями условий контрактов (мол, у них есть условие, что передача вооружения третьей стороне возможна только с письменного согласия поставщика). Сообщалось, что у российского посольства было несколько "откровенных" разговоров с эквадорскими чиновниками (так дипломаты обычно называют споры), но, как видим, эквадорцы не очень-то прониклись истериками россиян.

После этого Россия решила действовать более агрессивно. Несколько дней назад Россельхознадзор обратился к властям Эквадора с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов – из-за мухи-горбатки. То есть многие годы эквадорские бананы были безопасны и вкусны, а как только россиянам что-то не понравилось, сразу же стали едва ли не ядовитыми. На этом РФ решила не останавливаться и призвала ряд европейских стран отозвать сертификацию гвоздики из Эквадора, в которой якобы обнаружили цветочный трипс (поставки шли через ЕС).

Надо сказать, что подобные "санитарные меры" в РФ часто совпадают с обострениями отношений с теми или иными странами. В свое время так же, за один день, плохими и опасными становились грузинские вина или турецкие помидоры. Что интересно, как только политические противоречия между странами исчезали, продукция этих государств так же быстро становилась безопасной для россиян.

Так или иначе, но Эквадор может потерять до 754 млн долларов в год из-за запрета России на ввоз его бананов и гвоздики. Страна готовит технический ответ Россельхознадзору по поводу ограничения ввоза продукции. Кроме того, в надежде на разрешение ситуации российских специалистов пригласили приехать для проверки санитарных норм.

В недавнем интервью Нобоа отметил, что россияне заняли неадекватную позицию. "У нас здесь тоже война", – добавил Нобоа, имея в виду противостояние с наркокартелями.

Следует отметить, что после избрания на пост президента Эквадора в октябре 2023 года он объявил о своих намерениях бороться с наркопреступностью и насилием в стране. И именно американцы согласились помочь Эквадору в этом достаточно сложном процессе.

Китай спешит на помощь и ограничивает дела с РФ

Китай станет новым рынком сбыта для бананов из Эквадора, которые с начала февраля больше не поставляются в Россию, сообщила Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (AEBE) в соцсети X. По их данным, экспорт эквадорских бананов в КНР в ближайшие пять лет планируется нарастить в 1,5 раза. Как отмечает ассоциация, открытие китайского рынка для производителей бананов стало возможным благодаря вступлению в силу соглашения о свободной торговле, которое на днях одобрила Национальная ассамблея страны. Потенциальными потребителями станут 1,4 млрд китайских жителей, отмечает AEBE, что в несколько раз больше, чем у эквадорцев в РФ.

Еще одним подтверждением того, что китайско-российская так называемая дружба заканчивается там, где начинаются притеснения для экономики Китая, стало то, что главный для российских импортеров банк Поднебесной – Chouzhou Commercial – остановил все расчеты с РФ.

Теперь китайцы требуют подтверждения, что покупатель товара не имеет контактов с подсанкционными лицами и компаниями и что продукция не используется для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ и не поставляется в оккупированный Крым.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ, допускающий введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят операции в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию против Украины. Под ограничения могут попасть финансовые учреждения, совершившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки США за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких соглашений. Благодаря этому государственные банки Китая и Турции значительно усилили ограничения на финансирование российских клиентов. По данным Bloomberg, по крайней мере еще два крупных китайских банка в январе начали проверку своего бизнеса в России, намереваясь разорвать связи с находящимися в санкционных списках клиентами и прекратить предоставлять любые финансовые услуги военному сектору РФ, независимо от валюты и места проведения транзакций. Китайские банки сильно зависят от Запада и предпочитают не рисковать.

Учитывая, что, по информации центрального ТВ КНР, Владимир Путин позвонил Си Цзиньпину накануне Нового года по китайскому календарю и, кроме поздравлений, еще и "высказал озабоченность российской стороны из-за ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами", ситуация для Кремля действительно становится все более "интересной".