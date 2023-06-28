Нетаньяху планирует визит в Украину: МИД Израиля рекомендовал ему встретиться с Зеленским

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже начали планировать его поездку в Украину. Правда, сейчас процесс находится на ранней стадии.

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Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии The Jerusalem Post.

По словам Корнийчука, Нетаньяху сейчас пересматривает вопросы, связанные со страной-агрессором Россией после попытки государственного переворота в минувшие выходные.

"Поездка находится на предыдущей стадии планирования, дата еще не определена", – отметил украинский дипломат.

В то же время, по данным издания, в офисе премьер-министра заявили, что решение еще не приняли.

"Я сказал им, что самый быстрый путь для Нетаньяху попасть в Белый дом — через Киев. Приглашение на столе, и оно было передано несколько раз, и я надеюсь, что оно будет принято, и мы увидим господина Нетаньяху в Киеве", - сказал Корнийчук. .

Израильская русскоязычная станция Best Radio сообщила 28 июня, что Нетаньяху рассматривает возможность остановиться в Кишиневе, чтобы встретиться с президентом Молдавии по дороге в Киев.

МИД Израиля впервые публично рекомендовал Нетаньяху встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 27 июня на заседании внешнеполитического подкомитета Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета заявил глава отдела Евразии МИД Юваль Фукс.

Подкомитет, собравшийся для обсуждения позиции Израиля относительно украинско-российской войны, подверг резкой критике бездействие страны по оказанию военной помощи Киеву.

Глава подкомитета ГК Гидеон Саар заявил, что Израилю необходимо взять на себя более заметную, активную роль в помощи Украине.

"Вопрос войны в Украине остается первоочередным для мира, международного сообщества и международного общественного мнения. В глазах западного мира Израиль остается в стороне от этого конфликта. Необходима новая оценка израильской политики по войне в Украине", – сказал Саар.

"Премьер-министр Нетаньяху должен поехать в Киев - это может уменьшить этот раскол", –заявил он, призвав Израиль выполнить любые отложенные соглашения с Украиной.

Напомним, что в конце февраля издание Israel Hayom писало, что Нетаньяху рассматривает возможность поездки в Украину. В Киеве он намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники издания утверждали, что в Израиле склоняются к тому, что если РФ не устроила провокаций во время визита в Киев президента США Джо Байдена, а также министра иностранных дел Израиля, приехать в Киев, "не вызвав ажиотажа в Москве", может и Нетаньяху.

Отметим, что недавно израильский премьер сказал, что Израиль не будет передавать Украине вооружение для защиты от российских оккупантов, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией". Он считает, что переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и использовать против самого Израиля.

Политик утверждает, что западные противотанковые системы, переданные украинской армии, якобы уже попадают в израильские границы.

А глава МИД страны Эли Коэн сказал, что Израиль морально поддерживает Украину в ее борьбе с полномасштабным российским вторжением, но добавил, что Иерусалим вынужден считаться с РФ, потому что там живут сотни тысяч евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, развязанной страной-агрессором Россией. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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