'Нетаньягу всегда хочет балансировать между Россией и Украиной': Зеленский указал на 'нюанс' с позицией Израиля

Во время турне по Ближнему Востоку президент Украины Владимир Зеленский посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иорданию и Кувейт, но в Израиль не заехал. После этого глава государства заявил, что многие страны региона обращались к Украине за помощью после начала войны в Иране, но Израиль – нет.

Также Зеленский упрекнул израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за желание балансировать между Россией и Украиной. Об этом украинский президент рассказал в интервью Axios.

Критика в адрес Израиля

По словам Зеленского, он не разговаривал с премьер-министром Израиля уже более двух лет. Также он добавил, что "Израилю самому решать", хочет ли он сотрудничать с Украиной.

Кроме того, президент Украины не знает, поддерживает ли Нетаньяху политику российского диктатора Владимира Путина.

"У меня такое ощущение, что Нетаньяху всегда стремится к балансу между Россией и Украиной, даже когда Россия помогает Ирану. Он премьер-министр своей страны, и он должен решать, что делать", – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Израилю нужна помощь в вопросе борьбы с иранскими дронами-камикадзе. В то же время, отметил Зеленский, Украина нуждается от Израиля в системах ПВО.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нужно нам... у нас большой дефицит в области противовоздушной обороны. Но у Израиля есть то, чего у него нет, и мы готовы к этому диалогу", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский уверен, что Соединенные Штаты, несмотря на конфликт с Ираном, пытаются закончить войну в Украине, которую развязала Россия. Однако Вашингтон видит заключение мирного соглашения только через вывод украинских военных с территории Донбасса.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

