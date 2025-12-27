"Нет сценариев": в Европе опасаются непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа – CNN

Массированной атакой на Киев и другие регионы Украины продемонстрировали, что Россия не заинтересована в мире – и это ставит под сомнение перспективы заключения "мирного соглашения", которое лоббируют США. Однако совсем не факт, что американский президент Дональд Трамп обвинит в безрезультатности своих "миротворческих усилий" именно российского диктатора Владимира Путина, а не президента Украины Владимира Зеленского, с которым должен встретиться уже 28 декабря.

Европейские чиновники со страхом ожидают встречи Трампа и Зеленского: из-за непредсказуемости президента США надежды на ее положительный результат могут не оправдаться. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает CNN.

Чего ожидают от встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне и европейских столицах

По данным CNN, американские чиновники ожидают, что встреча Зеленского и Трампа будет продуктивной и поставит точку в недельных интенсивных переговорах украинской и американской делегаций.

Официально цель встречи американской стороной не конкретизировалась. Однако президент Украины заявил Axios, что рассчитывает на заключение рамочного соглашения для завершения войны.

И американцы, и европейцы отметили, что европейские лидеры во Флориду в воскресенье не поедут. Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, присоединится к телефонному разговору Зеленского и Трампа в субботу вместе с другими европейскими лидерами.

По словам европейских чиновников, украинцы уже несколько месяцев настаивают на встрече Зеленского и Трампа. Европейцы ожидают положительной встречи, поскольку они описывают нынешнюю динамику между США и Украиной как продуктивную. Однако они признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем.

"Нет сценария с низким уровнем риска, когда речь идет о Трампе", – заявил неназванный чиновник НАТО.

На что рассчитывает по итогам встречи Зеленский

Сам Зеленский на днях заявил, что провел разговор с лидерами НАТО, Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии, чтобы согласовать позиции Киева и западных столиц.

"Украина никогда не была и никогда не будет препятствием на пути к миру, и мы будем продолжать эффективно работать, чтобы обеспечить как можно скорее подготовку всех необходимых документов", – подчеркнул он.

Это заявление, добавили в CNN, прозвучало после предложенного Зеленским компромисса в некоторых сложных вопросах, которые до сих пор тормозили "мирный процесс".

Доработанный при участии Киева и Европы мирный план из 20 пунктов стал продолжением первого, выгодного Москве 28-пунктного плана, увидевшего свет в ноябре под видом "инициативы США". После длительной дипломатической работы с участием представителей США, Украины и ЕС, он приобрел тот вид, в котором, по определению Зеленского, может служить "основополагающим документом по прекращению войны".

Впрочем, авторы материала сомневаются, что уступки Зеленского удовлетворят Кремль. На то, что этого не будет, уже недвусмысленно намекнул представитель российского диктатора Дмитрий Песков, который заявил, что будущему мирному соглашению "в значительной степени может поспособствовать отказ (Украины. – Ред.) от остальной части Донецкой области".

О реакции Москвы на этот план в Киеве до сих пор не знают, ведь переговоры ведут исключительно с Вашингтоном.

Однако Зеленский предложил усилить давление на агрессора в случае его отказа от доработанного США и Украиной "мирного плана".

"Если Украина демонстрирует свою позицию, она конструктивная, а Россия, например, не соглашается, то (существующего) давления недостаточно", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что эту тему он также собирается поднять во время разговора с Трампом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп подтвердил встречу с Зеленским в воскресенье. О том, что она состоится именно в этот день в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде, ранее сообщали СМИ.

