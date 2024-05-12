'Нет никаких запретов': в ОП заявили, что Украина может стать членом ЕС еще во время войны

В Офисе президента высказались по поводу перспективы вступления Украины в Европейский Союз во время войны с Россией. Такое развитие событий является возможным.

Об этом в интервью телеканалу "Мы – Украина" сказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Он отметил, что нет запретов на членство в ЕС для стран, которые принимают участие в войне.

"Нет никаких запретов на то, что та или иная страна не может вступить в объединение во время войны. Четко знаем учредительные договоры. Но будем честны, мы хотим, чтобы наша победа была очень быстрой", – подчеркнул чиновник.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сказала, что наша страна готова к переговорам о вступлении в блок. Она отметила, что Украина "находится на правильном пути".

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что уже в ближайшее время Украина начнет свой путь в Европейский Союз. Зеленский отметил, что фактически переговоры об этом могут начаться уже в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и соглашение об ассоциации. У Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

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