'Непростой процесс': Зеленский высказался по поводу дискуссий о возможности отправки миротворцев в Украину

Вопрос размещения иностранных войск в Украине все чаще обсуждают западные союзники, однако это непростой процесс. Киев поддерживает такие действия, также есть позитив от некоторых лидеров по этому поводу.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами по итогам первого дня встречи в Брюсселе, сообщают СМИ. Украинский лидер отметил, что война, к сожалению, еще не закончилась, однако для ее завершения делается все возможное, чтобы страна имела сильные позиции.

"У нас с партнерами была очень хорошая встреча. Не одна была. С президентом Макроном, потом с генсеком НАТО Рютте, а затем у нас была первая часть встреч с лидерами Европы", – рассказал президент.

По его словам, среди многих обсуждаемых тем, был и вопрос миротворцев, Зеленский беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по его предварительной инициативе.

Украина в целом поддерживает идею укрепления своих позиций, однако это требует детальной проработки. Президент также положительно оценивает, что Макрон уже осуществил контакты с некоторыми другими лидерами. Зеленский не разглашал деталей, но заметил, что существует положительная реакция от отдельных лидеров по этому делу.

Обсуждение возможности направления иностранных войск в Украину продолжается, но на уровне дискуссии среди союзников Киева. Некоторые страны, включая Латвию, Канаду, Эстонию и Литву, были готовы рассмотреть эту возможность. В Италии заявили, что их военные могут присоединиться к миссии только по завершении боевых действий в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Politico рассказала, что Украина открыта для обсуждения предложений по расположению иностранного военного контингента на своей территории.

Киев готов рассматривать все возможные варианты. Согласно изданию, эксперты рассматривают разные форматы присутствия иностранных военных в Украине, начиная от полицейских миссий и заканчивая боевыми контингентами.

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