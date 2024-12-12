Украина готова обсуждать размещение на территории страны иностранных войск, – Стефанишина

Украина открыта для обсуждения предложений по размещению иностранного военного контингента на своей территории. Киев готов рассматривать все рабочие варианты.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Рoliticо. Издание отмечает, что в целом эксперты обсуждают разные форматы присутствия иностранных военных в Украине – от полицейских миссий до боевых контингентов.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", – ответила Стефанишина на вопрос, может ли Киев принять иностранные войска на своей территории.

Рolitico пишет, что идея ввести войска ЕС в Украину очень чувствительна во многих частях Европы, включая Германию, где канцлер Олаф Шольц четко отказался от этой перспективы. В то же время и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отбросил идею отправки польских военных в Украину, заявив, что "ныне об этом не может быть и речи".

"Все же предложение о миротворческих силах является живущим. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, который намерен заменить Шольца в должности следующего канцлера Германии", – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до вступления в НАТО. По данным СМИ, 12 декабря он должен был приехать в Польшу, чтобы обсудить план этой европейской миротворческой миссии.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время визита в Киев 1 декабря тоже не исключила возможности отправки западных войск в Украину. По ее словам, в этом вопросе следует сохранять "определенную стратегическую двусмысленность".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности страны в условиях агрессии России.

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