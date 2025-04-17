'Неполезная для мира': США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей агрессию РФ

США вместе с Россией и Белоруссией выступили против резолюции Генассамблеи ООН, в которой осуждалась агрессия РФ против Украины. Документ, который называется "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы" был принят 16 апреля.

Видео дня

Соответствующая информация опубликована на сайте миссии Соединенных Штатов в ООН. Отмечается, что резолюцию, инициированную Люксембургом и Литвой, поддержали 105 стран.

И только 9 стран проголосовали против: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и США.

В документе несколько раз упоминается российская агрессия против Украины.

В частности, в преамбуле говорится, что перед Европой стоят беспрецедентные вызовы "после агрессии Российской Федерации против Украины, а ранее против Грузии". Также в резолюции упоминается работа по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Представители как российской, так и американской делегации сделали заявления, пытаясь оправдать голосование против документа.

Так, россияне заявили, что резолюция включает "недопустимые политизированные формулировки".

А США отметили, что резолюция содержит заявления, "не способствующие продвижению к достижению мира". Об этом заявил и.о. представителя США в Экономическом и Социальном советах ООН Джонатан Шрайер.

"Мы уверены, что крепкое урегулирование российско-украинской войны имеет важнейшее значение для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов. Мы надеемся, что Совет Европы и все государства-члены ООН поддержат и укрепят усилия по достижению всеобъемлющего и крепкого мира между Россией и Украиной", – сказал Шрайер.

Как сообщал OBOZ.UA, США отказались осудить баллистический удар России по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли десятки человек, еще более сотни гражданских получили ранения. Отказ подписать заявление G-7 с осуждением этого военного преступления в Белом доме аргументировали стремлением продолжить переговоры с Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!