"Необходимость защиты жизни, угрозы и вызовы": Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Ирландии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, в ходе которой стороны обсудили актуальные вызовы в сфере безопасности. Глава государства подчеркнул угрозы, которые могут усилиться в преддверии осени.

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Также речь шла о санкционной политике Евросоюза и дальнейшей поддержке Украины. Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.

Обсуждение угроз и планов России

По словам президента, в ходе переговоров основное внимание было уделено ситуации с безопасностью и возможным действиям России в ближайшее время. В частности, Зеленский отметил, что в преддверии осени российский лидер Владимир Путин может готовить новые удары по Украине, а также дополнительную мобилизацию и дальнейшее расширение войны.

Президент подчеркнул важность понимания партнерами реальных потребностей Украины в защите жизни и безопасности граждан.

"Мы очень ценим, что в период председательства Ирландии в Совете Европейского Союза премьер-министр Михол Мартин на нашей стороне, на стороне Украины, что вы поддерживаете Украину, видите, что происходит, и знаете, в чём заключаются наши потребности в защите, в защите жизни", – отметил он.

Санкции ЕС и дальнейшее давление на Россию

Отдельно стороны обсудили санкционную политику Европейского Союза. Зеленский поблагодарил за принятие уже 21-го пакета санкций против России и отметил роль Ирландии в этом процессе.

По его словам, Михол Мартин заверил, что будет работать над подготовкой следующего, 22-го пакета ограничений, который должен усилить давление на государство-агрессора.

Поддержка Украины и евроинтеграция

Президент также подчеркнул важность председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Он отметил решение об открытии переговорных кластеров для Украины – на данный момент уже открыты два.

Зеленский выразил надежду, что при поддержке Ирландии этот процесс продолжится, и Украина сможет рассчитывать на открытие других кластеров в рамках евроинтеграции.

"Очень важно, чтобы Ирландия проявляла лидерство в качестве страны-председателя, и Украина может рассчитывать на открытие остальных кластеров. Я благодарю Ирландию и всех наших партнеров в Европе, в Америке, в мире за ощутимую поддержку. И за новый пакет поддержки от Ирландии – это ощутимо. Спасибо всем ирландцам за неравнодушие", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к возможному визиту в Соединенные Штаты. Основной темой переговоров станет поиск путей завершения войны.

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