'Необходимо осознать': посол ЕС назвала реалистичные сроки вступления Украины в Евросоюз

Украина может стать членом Европейского Союза уже к 2030 году. Своей инициативностью украинское государство "сломало матрицу" и продемонстрировало достаточно быстрые темпы на пути к евроинтеграции.

Видео дня

Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью, опубликованном 19 сентября. В частности, она считает реалистичным прогноз вступления Украины в ЕС до конца нынешнего десятилетия.

Украина своей инициативностью в стремлении вступить в ЕС, начиная с заявки в первые дни полномасштабной войны, "взломала матрицу", говорит дипломатка.

По ее словам, достаточно быстрые темпы по сравнению с тем, как бывало у других стран-кандидатов, могут сохраняться и дальше.

"Я уже говорила в интервью раньше и повторюсь: считаю, что цель, которую поставил президент (Евросовета Шарль. – Ред.) Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия, – является реалистичной", – сказала Матернова.

При этом она добавила: необходимо осознать, что вступление в ЕС – это не только технический процесс переговоров о членстве, который сам по себе требует времени.

"А это также политическая ратификация во всех странах-членах, потому что вступление нового члена означает изменение договора ЕС. Поэтому он должен быть ратифицирован в том формате, которого требует каждая из стран Евросоюза. А это всегда занимает определенное время. Да, во время расширения. В 2004 году это заняло около полутора лет", – сказала Матернова.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Эстонии Алар Карис выразил уверенность, что у Украины нет альтернатив, кроме вступления в НАТО и ЕС. Однако, по его словам, это должно произойти после завершения боевых действий, поскольку Европе не нужна "серая зона", в которую агрессор может вторгнуться снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!