Германия стала членом НАТО в 1955 году. Собственно, стала Западная Германия, которая не признавала Восточную Германию отдельным государством и разрывала дипломатические отношения с любой страной, которая признавала.

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Более того, Западную Германию приняли в НАТО именно из-за угрозы Советского Союза и с целью укрепления европейской безопасности. При чем, при вступлении была сделана оговорка, что статья 5 распространяется только на подконтрольную территорию Германии. Так насколько цинично выглядит сегодня немецкий скепсис.

Но если перейти в практическую плоскость, то в ней мы увидим, что россияне заливают деньгами своих сателлитов и ведут колоссальную пропаганду в своих интересах. Так что мы имеем скепсис относительно нашего членства в стране, где он противоречит здравому смыслу.

А что мы? Ничего. Мы почти ничего не делаем в убеждении немцев. Потому что в конце концов мы и в убеждении сами себя ничего уже давно не делаем.