Немецкий депутат подал иск на автора статьи о денацификации Украины: выяснились подробности

Против российского политтехнолога Тимофея Сергейцева подан иск в немецкий суд из-за его скандальной статьи о планах Кремля на Украину. В ней одиозный писатель фактически оправдывал геноцид украинцев, открыто писал о "необходимости" уничтожения и захвата нашей страны.

Этот пропагандистский материал может быть нарушением Конвенции о предупреждении геноцида, считаетдепутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Хайльман. С соответствующим заявлением он обратился в берлинскую прокуратуру, передает Deutsche Welle.

Примечательно, что указанная статья была опубликована на контролируемом Кремлем сайте РИА "Новости".

Хайльман в своем иске подчеркнул, что Сергейцев призывает к "насилию и произволу против людей из-за их национального происхождения". Также, уверен он, речь идет о нарушении Конвенции о предупреждении геноцида (принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года).

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Напомним: в публикации "Что Россия должна сделать с Украиной" говорится об истреблении большинства украинцев, установлении тотальной цензуры и диктатуры для "освобожденных" ради их перевоспитания под российским контролем.

Возмутительные рассуждения Сергейцева вызвали широкий резонанс. Статья является доказательством, что жестокие военные преступления РФ – это не проявление звериной натуры отдельно взятых оккупантов, а прямое указание российской пропагандистской машины.

Более детально о скандальной публикации Сергейцева – читайте в нашем материале по ссылке.

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