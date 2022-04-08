Немецкий депутат подал иск на автора статьи о денацификации Украины: выяснились подробности
Против российского политтехнолога Тимофея Сергейцева подан иск в немецкий суд из-за его скандальной статьи о планах Кремля на Украину. В ней одиозный писатель фактически оправдывал геноцид украинцев, открыто писал о "необходимости" уничтожения и захвата нашей страны.
Этот пропагандистский материал может быть нарушением Конвенции о предупреждении геноцида, считаетдепутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Хайльман. С соответствующим заявлением он обратился в берлинскую прокуратуру, передает Deutsche Welle.
Примечательно, что указанная статья была опубликована на контролируемом Кремлем сайте РИА "Новости".
Хайльман в своем иске подчеркнул, что Сергейцев призывает к "насилию и произволу против людей из-за их национального происхождения". Также, уверен он, речь идет о нарушении Конвенции о предупреждении геноцида (принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года).
Напомним: в публикации "Что Россия должна сделать с Украиной" говорится об истреблении большинства украинцев, установлении тотальной цензуры и диктатуры для "освобожденных" ради их перевоспитания под российским контролем.
Возмутительные рассуждения Сергейцева вызвали широкий резонанс. Статья является доказательством, что жестокие военные преступления РФ – это не проявление звериной натуры отдельно взятых оккупантов, а прямое указание российской пропагандистской машины.
Более детально о скандальной публикации Сергейцева – читайте в нашем материале по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
Автор фашистского материала об уничтожении украинцев Тимофей Сергейцев во время президентских выборов 2004 года в Украине консультировал беглого президента-изменника Виктора Януковича.
Сергейцев – 59-летний российский политтехнолог, писатель, философ, которого называют представителем методологического движения. С июля 2014 года – колумнист РИА "Новости".
Причастен к избирательным кампаниям многих политиков, в том числе украинских.