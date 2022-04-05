Автором плана уничтожения украинской нации оказался политтехнолог Януковича, который в 2004 году делил Украину на три сорта. Фото

Автором фашистского материала, опубликованного кремлевскими пропагандистами, в котором открыто говорится об уничтожении украинцев и полном захвате страны, оказался российский политтехнолог Тимофей Сергейцев. Именно этот пропагандист консультировал беглого президента-изменника Виктора Януковича во время президентских выборов 2004 года в Украине.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram украинских политолог Тарас Березовец. Скандальный Сергейцев является автор плаката о "разделении" украинцев на три сорта.

Речь идет про статью, которая была опубликована главным пропагандистским изданием страны-агрессора "РИА Новости". Ее название "Что Россия должна сделать с Украиной". В материале открыто говорится об истреблении большинства украинцев и установлении тотальной цензуры и диктатуры для "освобожденных".

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Это статья является доказательством того, что резня в Буче, устроенная русскими фашистами, вероятно, была не проявлением звериной натуры отдельно взятых оккупантов, а прямым указанием российской пропагандистской машины, поставившей себе за цель уничтожить украинскую нацию как таковую. Детали о скандальной статье – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью, где пропагандисты фактически обосновывали тот геноцид, который их военные-убийцы сейчас проводят в Украине. По словам главы государства, этот материал – это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

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