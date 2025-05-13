Уровень помешательства процесса, который почему-то принято называть "мирными переговорами" (хотя никто ни с кем переговоров не ведет, а стороны обмениваются важными и неважными сообщениями в режиме монолога, причем некоторые из них слушают только себя), зашкаливает и демонстрирует, во что превратилась мировая политика. Дальше то же самое будет по всей планете, от Тайваня до Ближнего Востока, от Гренландии до Африки. Нам будет легче (если выживем), потому что мы раньше всех в это вступили, поэтому будем всем проводить тренинги, когда у них будет первый шок.

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Далее текст на языке оригинала.

Світова політика постмодерну є чимось середнім між конкурсом капітанів КВН та стрічкою Твіттера, з обстрілами фронту й тилу на задньому плані в якості тла. Щось тут коментувати неможливо, бо поки коментуєш, хтось іще щось іще ляпнув, і тебе просять прокоментувати тепер оце нове. Частина повідомлень спрямована на цільову авдиторію в розмірі 1 особи (в сподіванні, що вона відкладе клюшку), інші повідомлення є просто білим шумом, коли треба щось сказати, бо не можна мовчати, а сказати нема чого.

В попередні епохи такого не було, бо переговори відбувалися за зачиненими дверима, а народ читав за підсумками комюніке (нагадаю, це слово означає "те, що ми хочемо вам повідомити", а не те, що було насправді) в газеті "Правда". Переговори про життя і смерть в прямому ефірі в реальному часі можуть винести не тільки лише всі.

Тож нам тепер треба розвинути нові вміння. В старі часи потрібно було вміння читати між скупими рядками комюніке й прозрівати справжні події, тобто на основі обмеженої й спотвореної інформації відновлювати повну й правдиву. Тепер нам потрібне протилежне вміння: фільтрувати величезні обсяги базару й віджимати звідти корисну інформацію, тобто з інформаційного шквалу, де переважає білий шум та свідома деза, виловлювати суть і правду. Варто навчатися вже, бо далі буде складніше.