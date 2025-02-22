"Небо над Украиной должно быть закрыто": Зеленский после разговора с премьером Нидерландов сделал заявление о поставках F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди основных тем – окончание полномасштабной войны с Россией, гарантии безопасности и продолжения военной помощи, в том числе поставки современных истребителей F-16.

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Украинский лидер в соцсети X подчеркнул, что это был "важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе". По его словам, Нидерланды поддерживают позицию Киева: никаких решений по Украине без участия Украины, никаких решений по Европе без участия Европы.

"Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы", – подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность Нидерландам за уже оказанную помощь и их готовность и дальше усиливать поддержку Украины, что важно для стабильности всей Европы.

"Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже получила от партнеров почти 70 американских истребителей F-16. В рамках международной программы Interstorm в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании уже четвертая группа украинских военнослужащих проходит подготовку по пилотированию этими самолетами.

В начале февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. В скором времени они приступят к выполнению боевых задач.

Также в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Ранее Копенгаген уже передал Киеву первые шесть истребителей F-16 из 19 обещанных самолетов.

В то же время, Бельгия отложила передачу Украине истребителей F-16 по меньшей мере до конца 2025 года. Речь идет о 30 обещанных многоцелевых истребителях четвертого поколения.

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