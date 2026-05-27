Небензя пожаловался, что США не выдали визу заместителю главы МИД России для участия в заседании Совбеза ООН

Заместителю министра иностранных дел РФ, который планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, США не выдали визу. На это пожаловался постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, который обвинил Штаты в "нарушении обязательств принимающей стороны".

Также, по словам Небензи, отказ в получении визы от США получил также министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет Reuters.

Небензя во вторник, 26 мая, заявил, что США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Он назвал это нарушением обязательств США как принимающей стороны. Алимов, мол, собирался принять участие в заседании этого исполнительного органа.

Заявление постоянный представитель государства-агрессора сделал на заседании Совбеза ООН, на котором председательствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

Главной темой встречи было соблюдение устава ООН и укрепление многостороннего сотрудничества.

В Reuters направили запросы в Госдеп, а также миссии США и Ирана при ООН, однако на момент публикации ответов не получили.

В миссии КНР взамен заявили, что не владеют информацией по визовым вопросам.

"Небензя заявил, что Алимова, который отвечает за вопросы, связанные с Организацией Объединенных Наций, пригласил Ван И, и назвал это "вопиющим случаем неуважения" к председательству Китая в ООН, особенно когда темой обсуждения был Устав организации. "Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, эта виза в конце концов не была предоставлена", – сказал он. Небензя заявил, что согласно Соглашению о штаб-квартире ООН, доступ в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке "должен быть обеспечен всем должностным лицам государств-членов, без исключения", – пишет Reuters.

Заявления Небензи прокомментировал представитель ООН Фархан Хак.

"Мы ожидаем, что страна пребывания выдаст визы всем, кому нужно участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций в нашей штаб-квартире здесь", – заявил он на брифинге для прессы.

По словам Хака, Аракчи не был в Нью-Йорке. Он также не провел запланированной на вторник встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. О причинах, по словам представителя ООН, ему не известно.

В то же время, добавляет Reuters, Небензя заявил, что устав ООН находится под серьезным давлением. Вины РФ в этом он прогнозируемо не видит. Зато представитель России обвинил страны Запада в использовании двойных стандартов для сохранения доминирования.

Он также сказал, что ремилитаризация в Германии и Японии угрожает глобальной безопасности и может привести к "уничтожению результатов" Второй мировой войны.

"Политика ремилитаризации подрывает международную систему, центром которой является ООН. Страны, потерпевшие поражение во время Второй мировой войны, ищут правдоподобных поводов для переписывания ее результатов, и их риторика не должна вводить никого в заблуждение. Это очень опасная тенденция, которая заслуживает внимания всего международного сообщества", – выдал постоянный представитель России при ООН.

Ван И же заявил о необходимости "обновить" Устав ООН на фоне роста нестабильности и конфликтов, подчеркнув, что "гигантский корабль глобальной цивилизации плывет в опасные воды".

Гутерреш заявил на заседании, что мир сейчас сталкивается с наибольшим количеством конфликтов с момента основания Организации Объединенных Наций в 1945 году, а также с "новыми и неизведанными рисками для мира и безопасности".

