Не вижу другого пути, кроме военного: Данилов рассказал о грядущей деоккупации Крыма. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, оккупированный Россия полуостров Крым можно освободить только военным путем. По его словам, стратегия по деоккупации этой территории, принятая в марте 2021 года утратила свой смысл после того, как РФ вторглась в Украину с кровавой войной.

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Об этом Данилов рассказал в интервью каналу ZAXID.NET. Данилов подчеркнул, что в стратегии 2021 года было несколько пунктов, и военный в том числе. Однако на тот момент рассматривался только политико-дипломатический путь освобождения Крыма (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Стратегия, которая была рассчитана и принята в марте 2021 года, Указ №117, там есть пункты, в том числе и военный. Но в приоритете была политика, дипломатический путь для решения этого вопроса. С учетом тех действий, который происходят, с учетом процессов, которые происходят, освобождение Крыма будет происходить совсем другим способом", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, теперь Совбезу нужно принять соответствующие документы.

"Если за эти документы проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути как военного по решению освобождения Крыма я не вижу", – отметил Данилов.

Чиновник добавил, что окончательное решение будут принимать члены СНБО. Оно будет подтверждено указом президента.

"Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", – сказал Данилов.

По его словам, подобных документов очень много и главное, чтобы они были выполнены на 100%.

"Когда говорят, что мы не готовились, просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное – выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, у нас была бы совсем другая ситуация", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму женщина слушала в автомобиле песню "Чернобаевка", чем вызвала негодование Z-патриотов. Приспешники страны-агрессора инициировали обращение в правоохранительные органы, требуя ее наказания.

В целом в Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

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