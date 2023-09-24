"Не в интересах США": Десантис отказался поддержать членство Украины в НАТО и намекнул на затягивание войны
Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис, который решил баллотироваться в президенты на выборах в Америке в ноябре 2024 года от Республиканской партии, высказался против присоединения Украины к НАТО. По его мнению, это добавит Вашингтону обязательств.
Своими размышлениями политик поделился в подкасте The Glenn Beck Program, передает Bloomberg. Запись была обнародована 23 сентября – два дня спустя после встречи американского и украинского президентов на территории США.
"Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО в наших интересах. Все, что это даст, больше обязательств для нас. Поэтому если нам добавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем взамен?" – спросил Десантис.
Он также говорил о военной помощи нашей стране. Политик считает, что "чистый чек" (на котором конкретная сумма не указана) Киеву передавать не стоит, "если только он не использует рычаги влияния, чтобы завершить войну".
Напомним: не так давно губернатор Флориды подвергся критике со стороны ведущих законодателей-республиканцев, потому что назвал полномасштабную неспровоцированную войну России против Украины "территориальным спором".
Как писал OBOZREVATEL:
– Десантис также назвал войну в Украине "вторичным или третичным интересом" США, но заявил, что "был бы готов помочь довести ее до завершения".
– Республиканцу Рону Десантису 45 лет. Он был членом Палаты представителей с 2013 по 2018 годы, а с 2019-го занимает кресло губернатора Флориды. Выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США-2024.
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