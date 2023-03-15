''Забыл уроки Рональда Рейгана'': республиканцы раскритиковали предполагаемого конкурента Трампа из-за скандального заявления об Украине

убернатор Флориды Рон Де Сантис, которого считают возможным кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году, сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он назвал российское вторжение "территориальным спором" и заявил, что дальнейшая поддержка Киева Соединенными Штатами не входит в "жизненно важные национальные интересы" его страны.

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Об этом пишет The New York Times. Издание цитирует скандальное заявление по Украине, которое ДеСантис сделал в эфире телеканала Fox News, и приводит реакцию других республиканцев.

Де Сантис ответил на анкету ведущего Fox News Такера Карлсона, которую тот разослал потенциальным кандидатам в президенты от республиканцев. В нем был вопрос о войне в Украине.

"В то время как много жизненно важных национальных интересов — обеспечение безопасности наших границ, решение кризиса готовности наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономической, культурной и военной мощи Китая, США все больше вовлекаются в территориальном споре между Украиной и Россией, которая не является одним из этих жизненно важных национальных интересов", – говорится в заявлении ДеСантиса.

Ряд республиканцев подвергли критике заявление потенциального конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах США.

Эксчлен Палаты представителей Лиз Чейни заявила, что ДеСантис "ошибается и, кажется, забыл уроки Рональда Рейгана".

"Это не территориальный спор. Украинский народ борется за свою свободу. Уступка Путину и отказ защищать свободу делают Америку менее безопасной", – сказала она.

"Слабость провокационна, и американские чиновники, выступающие за такой тип слабости, являются крупнейшим оружием Путина. Отказ от Украины увеличил бы вероятность более широкого конфликта, включая Китая и других американских противников", - подчеркнула Лиз Чейни.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, заявил, что "подход Невилла Чемберлена к агрессии никогда не заканчивается хорошо". Таким образом он сравнил ДеСантиса с британским премьер-министром, усмиряющим Адольфа Гитлера.

"Это попытка Путина переписать карту Европы силой оружия", - сказал он.

Сенатор Джон Тун из Южной Дакоты также не согласился с комментариями ДеСантиса.

"Я бы спорил, и я думаю, что большинство людей в этой стране отдают себе отчет в том, насколько это важно, чтобы Украина дала отпор России", - сказал Тун.

Сенатор Джон Кеннеди от Луизианы заявил: "Нам нужно остановить Путина".

Издание отмечает, что ДеСантис фактически отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема политики президента США Джо Байдена по отношению к Украине заключается в том, что он делает недостаточно.

Губернатор Флориды считает, что, напротив, Байден делает слишком много и его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией. Он выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

"Истребители F-16 и ракеты большого радиуса действия не должны быть в повестке дня. Эти шаги могут явно подтолкнуть Соединенные Штаты к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными государствами мира. Этот риск неприемлем", - заявил ДеСантис.

Губернатор также отметил, что "политика "изменения режима" в России значительно повысила бы ставки, сделав применение ядерного оружия более вероятным".

Кстати, в Украине уже отреагировали на скандальные заявления республиканца. В МИД пригласили ДеСантиса в Украину, чтобы он смог отличить "спор" от войны

"Мы уверены, что как бывший военный офицер, находившийся в зоне боевых действий, губернатор Рон ДеСантис знает разницу между "спором" и "войной". Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое понимание полномасштабного вторжения России и угроз, которые оно создает для интересов США", – написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко от имени министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни внимание американских и мировых СМИ приковано к убедительной победе на выборах губернатора Флориды Рона ДеCантиса, которого уже начинают рассматривать как потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии. Это делает его очень серьезным конкурентом одиозному Дональду Трампу, который вскоре объявит о своих намерениях принять участие в предстоящей президентской гонке.