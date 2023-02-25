Не только военная техника: Порошенко приехал к бойцам на Донбасс с сюрпризом

Петр Порошенко во время поездки к военным в Донецкую область привез им не только грузовики, "Старлинки" и мобильные бани, но и знаменитые "Киевские торты".

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"Сегодня точно не праздничный день, сегодня все вспоминают, как и кто встретил 24 февраля. Для страны это был шок. Была ли страна готова к этому? ВСУ были готовы, потому что мы их готовили к этому с 2014 года. Страна была не готова, и пришлось с колес переходить на военные рельсы", – отметил Порошенко.

"Но украинский народ, ВСУ удивили мир, удивили своим единством. У меня очень широкие международные контакты, и если пути нам давал три дня, то наши партнеры давали Украине семь дней. Что через семь дней Путин возьмет Киев", – вспоминает пятый. Президент.

"Тогда всем пришлось взять в руки оружие с первых часов и вступить в том числе в боевые столкновения с российскими силами и танками, которые были и на Святошино, и на Оболони на въезде в Киев. Украина удивляла мир за этот год, но надо всегда помнить ту цену, которую мы заплатили", – отмечает Петр Порошенко.

"8 млн украинцев выехали из Украины, 2,5 млн украинских детей пошли в школу за пределами Украины. Семь миллионов дополнительно вынуждены были покинуть собственные дома и передислоцироваться на центральную и западную Украину, треть экономики потеряна. Не говорю о бюджете, не говорю обо всем , но главные потери - это десятки тысяч людей от Бучи до Мариуполя, которые были замучены российскими извергами. Мы это точно никогда не простим", - отмечает Петр Порошенко.

"Здесь на Донбассе очень тяжело. И от каждого из нас зависит, как эффективно мы поддержим наши Вооруженные Сил в этой борьбе. Не только грузовиками, броневиками, старлинками, колесами, куполами, но и вкусностями ROSHEN. Пусть вкус "Киевского торта" будет не только исключительно вкусом гражданской жизни, но и военной", – отмечает Порошенко.

"Это у нас такая давняя традиция, сформировавшаяся еще в 14-м – везем электронику, технику, медицину, но никогда не забываем о вкусностях, в любой доступной форме. Это несложная, недорогая, но милая и крайне необходимая часть помощи военным – напоминать о доме, о уюте, о семье, о заботе", – рассказывает Юрий Бирюков.

Это может быть клубника. Это может быть черешня. Или Киевский вот торт. Много, очень много, очень-очень много. То есть буквально – размещали на фабрике отдельный заказ, который отдельно готовили, отдельно доставляли в Днепр, а там мы уже перевозили сами А дальше было то, что не рассказать без доброй улыбки и какого-то странного чувства в горле. Серьезные же дяди: десантники и танкисты, егеря и пехота. Увидев торты они как-то... расслаблялись на глазах, плыли взглядом. Что у них проносилось перед глазами в этот момент? Дружеское застолье и праздник? Вечер с женой на кухне? День рождения ребенка? Что-то такое домашнее, уютное, родное", – поделился впечатлениями волонтер.

"Мы испытываем радость от того, что помогаем военным техникой и амуницией. Но вчера нам удалось помочь им совсем по-другому и вся команда испытывала счастье от этого", – пишет Бирюков.

"Сегодня от каждого из нас зависит, чтобы мы сделали максимум для того, чтобы приблизить победу, для того чтобы поддержать воина. Сегодня это был сюрприз", - объясняет Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко с волонтерами собрали очередной груз для воюющих на восточном фронте бригад. В частности, грузовики и снаряжение привезли в легендарную 10 ОГШБр "Эдельвейс", удерживающую фронт в районе Бахмута.