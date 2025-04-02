Не только Signal: Уолтц использовал личную электронную почту на Gmail для получения секретных материалов

Члены Совета национальной безопасности США, включая советника Белого дома Майка Уолтца, использовали личные аккаунты почты Gmail для правительственной коммуникации. Через этот коммерческий почтовый сервис они вели переписку (в том числе с другими правительственными агентствами), которая включала чувствительную военную информацию и данные о системах вооружений.

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Об этом заявило издание The Washington Post, ссылаясь изученные на документы и собственные источники. Журналисты назвали ситуацию "примером сомнительных методов обеспечения безопасности данных со стороны высших должностных лиц", особенно на фоне недавнего скандала вокруг планирования военных операций в чате Signal.

Оказалось, что старший помощник Уолтца использовал Gmail для "технически сложных разговоров", касающихся военной информации.

Уолтц получал на свой Gmail менее конфиденциальную, но потенциально ценную информацию, например, его расписание и другие рабочие документы, заявили чиновники на условиях анонимности.

"Эксперты утверждают, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, сопряжено с риском, учитывая, какое большое значение иностранные разведывательные службы придают коммуникациям и графикам высокопоставленных чиновников", – подчеркнули авторы статьи.

У них также есть информация, что Уолтц создал в Signal другие чаты с членами кабинета министров на деликатные темы, включая Сомали и войну России против Украины.

Напомним, что недавно советник Белого дома по нацбезопасности случайно додал в закрытый чат в мессенджере главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга. Там обсуждались американские удары по йеменским хуситам.

"Этот инцидент сильно повредил Уолтцу", – сказал один из собеседников издания. Однако публично президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации активно защищали Уолтца и преуменьшали значимость переписки, которая происходила в чате.

Как ранее писал OBOZ.UA, 31 марта в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом Signal, в который по ошибке добавили журналиста, закрыто. Майку Уолтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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