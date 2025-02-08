В стране, где настоящие герои закончились вместе с очередями в военкоматы, а остались лишь вынужденно смелые,

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в стране, где согласно опросам большинство респондентов "понимают" уклонистов и сами на фронт не желают, но в то же время угрожают выйти на протесты, если будет заключён мир НЕ на условиях границ 1991 года,

в стране, где война не только не остановила коррупцию, а, наоборот, сделала её гораздо более масштабной, опасной и вредительской, превратив обычные массовые ограбления в системное и беспредельное мародёрство, —

в этой удивительной стране ещё и искренне обижаются на то, что страну эту, видите ли, не очень спешит спрашивать её генеральный спонсор, который про всё это прекрасно знает и от которого абсолютно всё зависит, на какие бы условия мира она бы согласилась бы, если бы на серьёзных переговорах у неё бы об этом бы тоже бы спросили бы, а намного больше интересуется её полезными — для него, для спонсора! — ископаемыми.

Ау, не надо терять связь с реальностью!!! Да, Трампу — 78, а Келлогу — 80, однако же в Главном государстве мира разум в этом возрасте ещё сохраняют, как и здравый смысл…