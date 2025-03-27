Не Россия: американская разведка назвала страну, которая составляет наибольшую военную и киберугрозу для США

Разведывательные агентства Соединенных Штатов Америки провели ежегодную оценку угроз для страны. В их отчете указано, что наибольшую военную и киберугрозу для США представляет Китай.

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В документе говорится, что Пекин добивается "устойчивого, но неравномерного" прогресса в возможностях, которые он может использовать для захвата Тайваня. Об этом пишет Reuters.

В отчете американской разведки сказано, что "Китай может нанести удар по США с помощью обычного оружия, скомпрометировать американскую инфраструктуру с помощью кибератак и нацеливаться на ее активы в космосе, а также стремится вытеснить США с позиции ведущей страны ИИ до 2030 года".

"Военные Китая используют передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, передовые подводные лодки, более мощные космические и кибервойновые средства и более крупный арсенал ядерного оружия", – заявила директор Национальной разведки Тулси Габбард во время доклада в комитете Сената по разведке.

Она назвала Пекин "самым сильным стратегическим конкурентом" Вашингтона.

В то же время Россия, наряду с Ираном, Северной Кореей и Китаем, стремится бросить вызов США с помощью преднамеренных кампаний, чтобы получить преимущество, а война Москвы в Украине дает "богатые уроки относительно борьбы с западным оружием и разведкой в ​​крупномасштабной войне", говорится в отчете.

Разведчики утверждают, что "объединение Китая, РФ и КНДР в коалицию является необратимым, даже если российско-украинская война закончится".

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Китая ответило на решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайскую продукцию. В ведомстве заявили, что Пекин готов на "тарифную войну, торговую войну или любой другой тип войны", добавив, что они готовы "воевать до конца".

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