«Не подлежит обжалованию»: ВАКС огласил важное решение по делу Тимошенко

Высший антикоррупционный суд отменил процессуальные обязательства, возложенные на лидера депутатской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

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Соответствующее решение огласил судья Олег Ткаченко во время подготовительного заседания, передает "Укринформ".

"Процессуальные обязательства, возложенные на Юлию Владимировну Тимошенко, отменить. Постановление обжалованию не подлежит", – зачитал судья резолютивную часть решения.

Во время подготовительного заседания во вторник прокурор САП Виталий Гречишкин просил суд продлить для Тимошенко еще на два месяца срок действия обязательств являться по каждому требованию детективов НАБУ и прокуроров, а также сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Тимошенко во время своего выступления в суде отметила, что продлить возложенные на нее процессуальные обязанности невозможно, поскольку они утратили силу, а потому возможно лишь наложить их повторно.

"С момента направления обвинительного акта в суд я утратила процессуальный статус подозреваемой и приобрела иной процессуальный статус, а уголовное производство перешло в стадию судебного разбирательства. При таких обстоятельствах прекратили существование процессуальные предпосылки и временные рамки действия постановления следственного судьи от 7 мая, которое было вынесено исключительно на стадии досудебного расследования в отношении подозреваемого лица", – отметила она.

Следующее подготовительное заседание по делу Тимошенко состоится 22 июля.

Как сообщал "Укринформ", 3 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала руководителю депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в направлении её дела в другой суд.

Во время подготовительного заседания по делу Тимошенко в Высшем антикоррупционном суде 16 июня ее защита выразила просьбу о его переносе в связи с направлением в АП ВАКС ходатайства об изменении подсудности дела и направлении его в Киевский апелляционный суд в связи с наличием, по мнению защиты, конфликта интересов. Следственный судья удовлетворил это ходатайство и перенес подготовительное заседание по делу Тимошенко на 7 июля.

14 января 2026 года САП и НАБУ сообщили о подозрении руководительнице депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

ВАКС избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн, вся сумма которого была внесена.

Высший антикоррупционный суд 21 января арестовал имущество Юлии Тимошенко, но не все. В частности, суд отказал в наложении ареста на средства на одном из счетов Тимошенко, о чем просила сторона обвинения.

Кроме того, суд постановил наложить арест на часть имущества, принадлежащего мужу народного депутата Александру Тимошенко, а именно на автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi А8 и два гаража в Днепре.

16 февраля Апелляционная палата ВАКС частично отменила решение суда первой инстанции об аресте имущества Тимошенко.

7 мая следственный судья ВАКС продлил до 7 июля срок действия обязательств, возложенных на Тимошенко.

26 мая стало известно, что прокурор САП направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении руководителя депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.