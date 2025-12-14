Не Patriot: авиаэксперт сказал, что является ключевым для усиления украинского ПВО

В условиях регулярных российских обстрелов Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. Однако речь идет не о зенитных ракетных комплексах, которые непосредственносбивают вражеские цели на конечном этапе полета.

В первую очередь ключевым является усиление самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Ключевая составляющая ПВО

По словам эксперта, если говорить об усилении ПВО, то ключевым является усиление самолетами дальнего радиолокационного обнаружения SAAB. Храпчинский объяснил, что они позволят создать значительно более широкое и плотное радиолокационное поле с большим охватом территории.

Эксперт отметил, что такие платформы позволяют заранее предупреждать об угрозах, в частности, о запуске дронов, получая точные координаты целей. Такие возможности позволили бы сбивать БПЛА даже дронами-перехватчиками еще на подлете, в том числе над территорией врага.

"Что касается авиационной составляющей в целом, то приоритетом являются доступные средства поражения и качественная детекция воздушных целей. Речь идет, в частности, о недорогих ракетах для F-16 и возможном увеличении поставок другого авиационного вооружения", – заявил Храпчинский.

Также он добавил, что важной составляющей в усилении отечественной ПВО является боевая авиация. Храпчинский отметил, что российская армия сбрасывает авиабомбы, не заходя в радиус действия ПВО.

"Поэтому, если речь идет о противодействии вражеской авиации, Украине нужны дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", работающие за горизонтом – более 200 км. К таковым относится ракета MBDA Meteor. Впрочем, она совместима только с самолетами Gripen и Rafale. F-16 ее использовать не может, но имеет ракеты AIM-120 серии D с дальностью до 185 км", – сказал эксперт.

Что известно о самолетах ДРЛО

Весной 2024 года стало известно, что Воздушные силы ВСУ получат от Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут усилить противовоздушную оборону и боевые возможности Украины. Эти самолеты оснащены передовыми радиолокационными системами, чтобы обнаруживать и отслеживать объекты на большой дальности – истребители, вертолеты, крылатые ракеты и морские цели.

Самолет ДРЛО ASC 890 с радаром Ericsson PS-890 Erieye с фазированной решеткой в ​​прямоугольной капсуле наверху фюзеляжа был разработан в начале 1990-х годов. В радаре Ericsson PS-890 Erieye используется активная решетка из 200 твердотельных модулей. Дальность действия радара бокового обзора S-диапазона 3 ГГц составляет 300 км. Антенна массой 900 кг размещена в обтекателе длиной 9 метров, установленном наверху фюзеляжа. Благодаря адаптивному подавлению боковых лепестков угол обзора с каждой стороны составляет около 160 градусов.

Примечательно, что самолет ДРЛО ASC 890 эффективен даже в плотной среде радиоэлектронной борьбы противника – в условиях сильных радиолокационных помех и на малых высотах целей. В дополнение к этому радар Ericsson PS-890 Erieye также обнаруживает цели по системе "свой – чужой".

Напомним, накануне стало известно, что Украина получит дополнительную военную поддержку благодаря закупке вооружения у США через программу PURL. Финансирование в размере 1 млрд долларов пообещали предоставить пять стран-партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран – участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они одна за другой заявляют о новых взносах по этой программе. Так, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

