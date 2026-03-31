"Не очень хорошая сделка": Рубио заявил, что США могут "пересмотреть" отношения с НАТО после войны с Ираном

Соединенные Штаты могут пересмотреть свои отношения с НАТО после завершения войны в Иране. Причиной такого решения является недостаточная поддержка со стороны Альянса во время конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью "Аль-Джазире". Он добавил, что НАТО не может быть "улицей с односторонним движением".

Во время разговора Рубио раскритиковал страны НАТО за отказ предоставить доступ к военным базам после того, как глава Белого дома Дональд Трамп ранее обвинил союзников в слабости и назвал организацию "бумажным тигром".

"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции... Я был большим сторонником НАТО, но одна из причин почему я поддерживаю НАТО, заключается в том, что я считаю, что эти права на базирование дают нам рычаги влияния, гибкость и оперативные возможности по всему миру. Но если НАТО просто защищает Европу в случае нападения, а они лишают нас права базироваться, когда нам нужно, то это не очень хорошая договоренность. Трудно оставаться вовлеченным в этот вопрос по электронной почте и говорить, что это хорошо для Соединенных Штатов... Все это придется пересмотреть", – заявил госсекретарь.

Стоит отметить, что страны НАТО в большинстве не поддержали просьбу Трампа по содействию восстановлению судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал, угрожая ответом после ударов США и Израиля.

С конца февраля этот ключевой маршрут поставок энергоносителей остается парализованным, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

"Когда эта операция завершится, она (Ормузский пролив. – Ред.) будет открыта, и она будет открыта так или иначе", – подчеркнул Рубио.

В то же время политик подчеркнул, что НАТО не может существовать без Соединенных Штатов и должно оставаться взаимовыгодным партнерством, а не односторонним процессом.

"Будем надеяться, что мы сможем это исправить. У нас будет время, чтобы решить этот вопрос", – подытожил он.

Напомним, ранее Трамп резко высказался в адрес союзников по НАТО из-за их отказа участвовать в действиях против Ирана. Он обвинил партнеров в нежелании действовать даже после того, как, по его словам, военная фаза конфликта завершена.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания Совета ЕС было заявлено, что на данный момент страны ЕС не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!