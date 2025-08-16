"Не намерен тратить время впустую": Трамп в интервью, которое транслировали во время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет провести еще одну встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также отметил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс в урегулировании войны в Украине "на этой неделе".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, которое транслировали во время переговоров на Аляске. Разговор состоялся накануне на борту самолета.

Он заявил, что "не будет рад", если уйдет со встречи с Путиным без какого-то вида прекращения огня на российско-украинской войне.

"Не мне вести переговоры насчет соглашения для Украины, но я, безусловно, могу подготовить почву для переговоров по этому вопросу... Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня постоянно отвлекают", – сказал он.

Должна быть вторая встреча

Говоря о возможной второй встрече, президент США сказал, что на ней будут присутствовать Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и, вероятно, он сам.

Вторую встречу Трамп назвал "более важной".

О телефонном разговоре с Лукашенко

По словам Трампа, он позвонил беларускому диктатору, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных.

"Он их выпустил, а я только что позвонил, чтобы поблагодарить его. И верите или нет, но их еще около 1300, и я думаю, что он их тоже выпустит в ближайшее время", – отметим американский президент.

Что еще сказал Трамп накануне встречи

Он допускал, что соглашения в ядерной сфере с Россией станут одной из тем их разговора.

Также Трамп отреагировал на заявление Хиллари Клинтон о том, что если ему удастся добиться перемирия в российско-украинской войне, она номинирует его на Нобелевскую премию мира.

"Это очень мило. Возможно, она снова начнет мне нравиться", – сказал президент.

OBOZ.UA следит за ходом событий на Аляске в режиме онлайн. Встреча американцев и россиян проходила в формате "три на три".

Накануне в Белом доме подчеркнули, что именно Путин пригласил эту встречу с Трампом, тогда как Трамп готов использовать все возможные инструменты для мирного завершения войны.

Сам Трамп выразил уверенность, что Путин хочет "заключить сделку". Президент США после этого саммита ожидает следующие переговоры уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В конце концов Киев и Москва придут к миру, заявил Трампа. Он также заявил о планах "за эти шесть месяцев остановить шесть войн".

Как писал OBOZ.UA, накануне саммита в Анкоридже состоялся митинг в поддержку Украины. Как отметила ОО Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл, жители Аляски не были рады тому, что российский диктатор приедет на их землю.

Митинги происходили и после того, как началась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

