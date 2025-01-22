"Не может терять ни минуты": Ермак рассказал, как продвигается подготовка разговора Зеленского с Трампом
Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится уже в скором времени.
Об этом 22 января заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время дискуссионной панели "Формула мира для Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил важность встречи глав двух государств.
"Мы продолжаем консультации. Я очень надеюсь, что разговор между президентами Зеленским и Трампом состоится в скором времени. Это очень важно", – подчеркнул глава ОПУ.
По словам Ермака, Украина "не может терять ни минуты", поскольку идет война. Киев хочет как можно скорее познакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте, украинской стратегией мира и победы.
Он высоко оценил готовность Трампа покончить с войной, заметив, что украинские власти готовы плодотворно сотрудничать с американской администрацией.
При этом Ермак подчеркнул, что Украина никогда не согласится на язык ультиматумов, используемый Россией.
Также руководитель ОПУ подчеркнул, что Зеленский "никогда не согласится на территориальные компромиссы", а также на решения, которые будут выглядеть как Минск-3 или Минск-4, подчеркнув, что это были плохие документы, к которым было много вопросов.
Ермак затронул также вопрос ядерного оружия. Он подчеркнул, что "если бы у Украины было ядерное оружие, то этой войны никогда бы не было".
По его словам, если эта война не завершится справедливым миром, то все в мире поймут, что только ядерное оружие работает как гарантия безопасности, особенно когда речь идет об агрессии ядерного государства против неядерного. , который не предотвратил войну.
Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал условия, при которых начнет диалог с РФ. Он заявил, что российские войска должны вернуться к линии полномасштабного вторжения.
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