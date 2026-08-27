«Не может быть односторонней уступкой»: Вовк объяснил, при каких условиях возможен нейтральный статус Украины

Украина может рассмотреть возможность получения статуса нейтральной страны только при условии полного прекращения боевых действий и получения надежных гарантий безопасности. Отказ от курса на вступление в НАТО при этом не должен быть односторонней уступкой со стороны Киева.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сообщил бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. По его словам, речь идет о возможности закрепления статуса постоянно нейтрального, внеблокового и безъядерного государства, но только в рамках пакета взаимных обязательств

Вовк объяснил свою позицию по поводу НАТО

Вовк призвал отдельно оценивать реальные перспективы членства Украины в Альянсе.

"Я предлагаю перестать воспринимать само слово "НАТО" как политический лозунг и честно ответить себе, какова реальная перспектива членства Украины в Альянсе", — сказал Вовк.

Он отметил, что положительно относится к НАТО, уважает страны-члены Альянса и считает его "чрезвычайно важной военно-политической структурой". В то же время, по его мнению, при принятии политических решений нужно исходить из реальной ситуации.

"Политика должна исходить не из симпатий, а из реальности", – подчеркнул он.

По его словам, до момента восстановления территориальной целостности Украины перспектива полноправного членства в НАТО остается чрезвычайно сложной. Именно поэтому он предлагает обсудить возможность возвращения к положениям Декларации о государственном суверенитете Украины относительно намерения стать постоянно нейтральным, внеблоковым и безъядерным государством.

Нейтралитет не должен быть уступкой со стороны Украины

Вовк отдельно пояснил, при каких обстоятельствах такой вариант вообще может быть приемлемым для Украины.

"Украина не должна просто сказать: мы отказываемся от НАТО, а Россия при этом продолжает войну. Смысл может быть только в пакете взаимных обязательств", — пояснил бывший начальник.

По его словам, одним из главных пунктов такой договоренности должно стать прекращение боевых действий.

"Прежде всего, полное и всеобъемлющее прекращение боевых действий по фактической линии соприкосновения и начало политических переговоров о дальнейшем урегулировании", — отметил Вовк.

Кроме того, Украина должна получить систему гарантий безопасности, которая должна затруднить возможность нового российского нападения.

Украина должна оставаться сильной военной державой

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ подчеркнул, что возможный нейтральный статус не означает отказ Украины от собственной обороноспособности.

"Я категорически не отождествляю нейтралитет с демилитаризацией. Наоборот, нейтральная Украина в нашем географическом положении может существовать только как очень сильное военное государство", — подчеркнул он.

Напомним, украинские власти ранее подчеркивали, что одних политических обещаний недостаточно для обеспечения безопасности после окончания войны. Среди предложенных элементов — гарантии по принципу статьи 5 НАТО и финансирование украинской армии, которая должна оставаться ключевой составляющей обороны государства.

Как писал OBOZ.UA, переговоры о прекращении войны зашли в тупик, на фоне чего Россия может усилить удары по Украине. В Кремле рассматривают возможность более мощных атак, в частности баллистическими ракетами по Киеву и объектам инфраструктуры, а отдельные российские чиновники допускают даже применение тактического ядерного оружия.

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