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"Мы верим, что война закончится в этом году": Сибига объяснил, что будет шагом к миру

Алексей Лютиков
Новости политики
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'Мы верим, что война закончится в этом году': Сибига объяснил, что будет шагом к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что российско-украинская война закончится в 2025 году. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на компромисс по некоторым основополагающим принципам, таким как территориальная целостность страны.

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Также глава МИД отметил, что установление 30-дневного перемирия станет огромным шагом вперед, чтобы приблизить мир. Об этом Сибига заявил в интервью Firstpost.

По его словам, Украина хочет безоговорочного прекращения огня, но готова оказать сопротивление, если Россия отвергнет выдвинутое предложение. Кроме того, глава дипломатического ведомства заявил, что Украина хочет закончить войну в этом году, но не пойдет на компромисс по основополагающим вопросам.

"Мы верим, что война закончится в этом году, мы действительно хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня – временном прекращении огня. Мы ожидаем, что Россия примет безоговорочное прекращение огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы приблизить этот мир", – сказал Сибига.

Также министр подчеркнул, что война Украины с Россией – это не просто война нации, а война за "восстановление международного порядка, основанного на международном праве". Глава МИД отметил, что в интересах всех стран поддержать Украину, чтобы помешать другим игрокам на мировой арене действовать так же, как Россия.

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Напомним, РФ сохраняет свои максималистские территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Официальные лица Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 18 марта проведет очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский президент надеется, что убедит главаря Кремля прекратить огонь в Украине.

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