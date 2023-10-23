Не хватает 5 млрд евро: в Германии просчитались с деньгами для помощи Украине
Правительство Германии не заложило в бюджет на 2024 год более 5 млрд евро, предназначенных для помощи Украине. В документе для нашего государства выделено 4 млрд. евро, из которых 3,1 млрд пойдут на обещанные ранее меры, а еще 770 млн зарезервировано для МИД ФРГ и его помощь Киеву.
Для новых проектов остается только 120 млн, однако этого мало. Об этом сообщило немецкое издание Bild, в распоряжении которого оказался секретный документ Бундесвера.
Согласно текущему проекту бюджета, средств не хватает на такую обещанную помощь Украине:
– на ПВО – 880 млн евро;
– на бронетехнику – 675 млн;
– на защитную экипировку – 935 млн;
– на обеспечение жизнеспособности техники (ремонт, запасные части, логистика) – 2,34 млрд.
В то же время медиа добавило, что окончательное утверждение документа состоится только в середине ноября – до этого будут продолжаться тяжелые дискуссии.
Ответственный за оборонное направление в бюджетном комитете Андреас Шварц подчеркнул, что Германия должна сдержать слово и предоставить обещанные средства.
"Не должно быть так, чтобы мы иссякли, когда речь идет о помощи Украине в следующем году", – подчеркнул он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Германия предоставит еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Деньги должны пойти на образование, здравоохранение, снабжение питьевой водой и реконструкцию городов. В ФРГ отметили, что Украине важно сохранить ключевые сектора экономики, такие как сельское хозяйство, потому что людям нужны перспективы и рабочие места.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Канцлер Германии Олаф Шольц по возвращении из Израиля заговорил о массовой депортации людей из Германии. По его словам, страну должны покинуть все, кто не имеет права оставаться в ней.
– Украина получила от Германии новую партию военной помощи. В нее, помимо прочего военного оборудования и техники, вошли три зенитные самоходные установки Gepard, которые защитники нашего неба используют в частности для ликвидации вражеских дронов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!