Не хватает 5 млрд евро: в Германии просчитались с деньгами для помощи Украине

Правительство Германии не заложило в бюджет на 2024 год более 5 млрд евро, предназначенных для помощи Украине. В документе для нашего государства выделено 4 млрд. евро, из которых 3,1 млрд пойдут на обещанные ранее меры, а еще 770 млн зарезервировано для МИД ФРГ и его помощь Киеву.

Для новых проектов остается только 120 млн, однако этого мало. Об этом сообщило немецкое издание Bild, в распоряжении которого оказался секретный документ Бундесвера.

Согласно текущему проекту бюджета, средств не хватает на такую обещанную помощь Украине:

– на ПВО – 880 млн евро;

– на бронетехнику – 675 млн;

– на защитную экипировку – 935 млн;

– на обеспечение жизнеспособности техники (ремонт, запасные части, логистика) – 2,34 млрд.

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В то же время медиа добавило, что окончательное утверждение документа состоится только в середине ноября – до этого будут продолжаться тяжелые дискуссии.

Ответственный за оборонное направление в бюджетном комитете Андреас Шварц подчеркнул, что Германия должна сдержать слово и предоставить обещанные средства.

"Не должно быть так, чтобы мы иссякли, когда речь идет о помощи Украине в следующем году", – подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Германия предоставит еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Деньги должны пойти на образование, здравоохранение, снабжение питьевой водой и реконструкцию городов. В ФРГ отметили, что Украине важно сохранить ключевые сектора экономики, такие как сельское хозяйство, потому что людям нужны перспективы и рабочие места.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц по возвращении из Израиля заговорил о массовой депортации людей из Германии. По его словам, страну должны покинуть все, кто не имеет права оставаться в ней.

– Украина получила от Германии новую партию военной помощи. В нее, помимо прочего военного оборудования и техники, вошли три зенитные самоходные установки Gepard, которые защитники нашего неба используют в частности для ликвидации вражеских дронов.