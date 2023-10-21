Германия выделит еще 200 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут эти средства

Германия выделяет еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Деньги должны пойти на образование, здравоохранение, снабжение питьевой водой и реконструкцию городов.

Такое обещание во время визита в Киев дал госсекретарь по развитию ФРГ Йохен Фласбарт. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Фласбарт подчеркнула, что Украине важно сохранить ключевые секторы экономики, такие как сельское хозяйство, потому что людям нужны перспективы и рабочие места.

В то же время в Минразвития Германии отметили, что уже выделили около 1 миллиарда евро на невоенную поддержку Украины с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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Напомним, Силы обороны Украины получили от Германии новую партию военной помощи. В нее, кроме прочего военного оборудования и техники, вошли три зенитные самоходные установки Gepard, которые используются защитниками нашего неба в том числе для ликвидации вражеских дронов.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украинскую сторону об этом решении уже проинформировали, сказал дипломат.

– 10 октября немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил об очередном заказе от ВС Германии более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

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