Называл Путина военным преступником: The Guardian показала, как Рубио "переобулся" под руководством Трампа

После назначения на должность государственного секретаря США Марко Рубио резко изменил позицию по отношению к Украине и российскому диктатору Владимиру Путину. Воцарение Госдепа, кажется, заставило его принять программу Дональда Трампа и отказаться от своей давно задокументированной поддержки Украины.

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Несмотря на то, что ранее Рубио был сторонником жесткой политики по отношению к России, а Путина называл "военным преступником" и "бандитом", его риторика изменилась. Об этом пишет The Gardian.

Во время встречи в Белом доме Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в недостаточной благодарности США, и назвал его действия "игрой с третьей мировой войной". Рубио, еще несколько лет назад выступавший за усиление санкций против Москвы, молча сидел на желтом диване. Его поведение вызвало шквал реакций в соцсетях: пользователи шутили, что он выглядел как "человек, осознавшей, что стал на неправильную сторону истории", и "человек, продавшей свою душу самым тупым людям на планете", а некоторые называли его "трупом на диване". А юмористы телевизионного шоу Saturday Night Live во время пародии на события в Овальном кабинете сравнили Рубио с исчезающим в живой изгороди "Гомером Симпсоном".

Журналисты издания нашли восемь предварительных комментариев Рубио относительно России и Украины, чтобы показать, насколько изменилась его позиция.

Март 2014 года. Рубио призвал помочь украинскому народу

В марте 2014 года Рубио выразил жесткую поддержку Украины на фоне оккупации Крыма Россией. Будучи сенатором от Флориды с 2010 года, он не раз выступал в защиту украинского суверенитета.

"Я считаю, что первое и самое важное, что нам нужно сделать – это помочь украинскому народу и временному правительству в Украине защитить суверенитет страны", – сказал Рубио во время выступления в Сенате.

Он также напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. По его словам, если Запад не станет в защиту Киева, это может подтолкнуть другие страны к переосмыслению необходимости владения ядерным оружием.

"Я думаю, что это посылает многим странам во всем мире сообщения о том, что, возможно, мы больше не можем рассчитывать на обещания безопасности, данные свободным миром", – заявил Рубио.

Октябрь 2015. Называл Путина "бандитом" и обещал усилить давление на Россию

В октябре 2015 года, во время своей предвыборной кампании, Марко Рубио позиционировал себя как кандидата с сильнейшей внешнеполитической позицией и пообещал жесткую линию по отношению к Путину, если станет президентом.

Выступая в Айове, он заявил, что сразу после прихода к власти усилит давление на Москву. Его администрация не будет просить встреч с диктатором Путиным, а будет обращаться с ним в соответствии с его подлинной сущностью – как с "гангстером" и "бандитом".

"Как только я приду на должность, я скоро буду действовать, чтобы усилить давление на Москву. Под моей администрацией не будет никаких умолений о встречах с Владимиром Путиным. С ним будут обращаться как с гангстером и бандитом", — заявлял Рубио.

Январь 2017 года. Рубио называл Путина "военным преступником"

В январе 2017 года, после победы Дональда Трампа на выборах, Рубио открыто подверг сомнению подход новой администрации в отношении России. Во время слушаний по утверждению Рекса Тиллерсона, бывшего руководителя ExxonMobil, на должность государственного секретаря, Рубио решил проверить его позицию по отношению к Путину.

Он прямо спросил: "Есть ли Владимир Путин военным преступником?"

Тиллерсон уклонился от прямого ответа, отметив, что не стал бы использовать такую формулировку: "Я бы не использовал этот термин".

"Не должно быть трудно сказать, что Владимир Путин является военным преступником, — сказал Рубио, — и меня огорчает ваша неспособность цитировать это, что, по моему мнению, общепризнано".

Март 2022. Призывы о поддержке Украины после полномасштабного вторжения РФ

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Марко Рубио настаивал на необходимости четкой и жесткой позиции США по поддержке Киева.

"Несмотря ни на что, всегда должно быть настоящее, легитимное украинское государство, с которым мы имеем отношения. И я не знаю, почему мы не можем открыто сказать, что будем поддерживать их, пока они желают воевать, даже если это будет только восстание", — заявил Рубио эфире MSNBC.

Кроме того, Рубио положительно оценил санкции, введенные против России, отметив, что их эффект беспрецедентен и что экономика РФ движется к катастрофическому спаду.

Май 2024 года. Рубио атакует "тирана Путина, снова укравшего выборы"

В мае 2024 года Марко Рубио резко высказался по отношению к российскому лидеру, обвинив Путина в очередном манипулировании выборами.

После того как Дональд Трамп во второй раз стал кандидатом от Республиканской партии, Рубио несколько изменил свои взгляды на внешнюю политику. В феврале 2024 года он выступил против пакета помощи иностранным государствам, включавшим финансирование Украины, аргументируя это тем, что США сначала должны позаботиться о безопасности своей южной границы.

Несмотря на это, Рубио не перестал критиковать политику Путина. В мае 2024 года он отреагировал на публикацию Reuters по последней церемонии присяги диктатора, заявив: "Тиран Владимир Путин, снова укравший выборы, использует свою "церемонию инаугурации" как пропаганду. Еще один пример авторитарного диктатора, маскирующегося под демократически избранного лидера".

Январь 2025г. "России и Украине придется пойти на уступки"

В январе 2025 года Марк Рубио заявил, что для прекращения российско-украинской войны необходимы уступки с обеих сторон.

После того как в ноябре Дональд Трамп выдвинул Рубио на должность государственного секретаря, члены его будущего кабинета быстро переняли политическую доктрину "Америка прежде всего". Во время слушаний по утверждению кандидатуры в январе Рубио подчеркнул, что Украина должна пойти на "уступки", чтобы прекратить войну.

"Российская Федерация, а также украинцы и Соединенные Штаты должны пойти на уступки", — сказал Рубио.

Рубио, когда-то пообещавший заставить Путина и его "приближенных" почувствовать на себе "финансовое давление США", теперь отметил, что вопрос санкций и их возможной отмены должен стать частью переговоров по урегулированию ситуации.

Февраль 2025 года. Рубио защищает Трампа и критикует президента Зеленского

В феврале 2025 года Рубио заявил, что Зеленский должен принести извинения за безрезультатную встречу с Трампом.

Хотя Рубио выглядел неудобно во время напряженного диалога между Трампом и Зеленским, впоследствии стал на сторону президента США и раскритиковал украинского лидера.

"[Зеленскому] не было необходимости идти туда и становиться антагонистом. Я считаю, что он должен извиниться за то, что упустил наше время на переговоры, обреченные на такой результат", — сказал Рубио для CNN.

Когда ведущая Кейтлан Коллинз напомнила Рубио, что он раньше называл Путина "военным преступником", он ответил: "Сейчас, как госсекретаря, моя работа на президента состоит в том, чтобы обеспечить мир, положить конец этому конфликту и положить конец этой войне... Я думаю, мы должны быть очень горды и счастливы, что у нас есть президент, главная цель которого — не вступать в войны, а предотвращать войны и выходить из войн".

Март 2025 года. "Это прокси-война между ядерными государствами"

В марте 2025 года Марко Рубио заявил, что война в Украине является косвенным конфликтом между ядерными государствами.

Выступая в эфире Fox News в среду, он отметил: "Изначально было очевидно, что Трамп рассматривает это как затяжной конфликт, зашедший в тупик. И, честно говоря, это прокси-война между помогающими Украине ядерными государствами – Соединенными Штатами и Россией – и ей нужно положить конец".

Эту позицию поддержал и Кремль. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что слова Рубио полностью согласуются со взглядами российского руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть более 40% обвиняют вице-президента США Джей Ди Венса, вину Зеленского в скандале рассмотрели лишь 4% участников опроса.

Глава украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

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