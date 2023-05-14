'Навальный убьет больше украинцев, чем может убить Путин': Корчинский объяснил, в чем опасность сохранения РФ

Не стоит надеяться, что смена власти в России принесет перемены к лучшему. Российский оппозиционер Алексей Навальный, возглавив РФ, может убить больше украинцев, чем президент РФ Владимир Путин, поэтому после распада страны-агрессора нельзя допустить ее возрождения.

Видео дня

Такую точку зрения в интервью проекту "Орестократия" высказал украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Корчинский. Он отметил, что "Московия – это нестабильное единство", которое в 20-м веке пережило по меньшей мере пять серьезных кризисов, поставивших его на грань существования: в 1905, 1917, 1941, 1991 и 1993 годах.

Однако никто не воспользовался этими событиями, чтобы нейтрализовать агрессию Москвы.

"Там кризисы периодически случаются и случаются достаточно часто, сейчас она накануне нового кризиса, просто нужно этим кризисом воспользоваться", – сказал Корчинский.

Он добавил, что украинцам необходимо вместе с порабощенными народами и со "всеми, кто захочет поживиться", "прийти и взять свое" – занять активную позицию и "не дать этому монстру снова собраться", а "собирается" он очень быстро.

Корчинский напомнил, что в Украине очень радовались, когда пала империя Романовых, но через несколько лет власть захватили большевики, которые убили десятки миллионов украинцев. Прозападный Петр I также убил много украинцев, а Екатерина II, немка по национальности, уничтожила Гетманщину, Запорожскую Сечь и окончательно закрепостила украинский народ, подчеркнул он.

"Мы все радовались, когда Ельцин спился окончательно, но потом пришел после Ельцина Путин, он хуже Ельцина. То есть ожидать, что там может произойти что-то хорошее – не произойдет", – считает Корчинский.

Он добавил, каждый прозападный российский политик для Украины "еще более страшен, чем хан, дремучий, волосатый какой-нибудь Путин".

"Мы точно знаем, что Навальный убьет больше украинцев, чем может убить Путин, и поэтому нам там не нужно ни Путина, ни Навального, там никого не должно быть. ...Я говорю, что это просто или да, или нет – значит мы исчезнем, потому что тогда нам нужно сейчас всем бросать эту войну и уезжать в Австралию подальше от этого, а если нет, то мы должны понимать, что на нас лежит миссия добить это чудовище. Не только на нас, я надеюсь, многие хотят из порабощенных народов, но на нас в первую очередь", – подчеркнул Корчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Корчинский подчеркнул, что война в Украине носит экзистенциональный характер. На инвестиции от Запада не стоит рассчитывать, поэтому лучше забирать ресурс у проигравшей РФ.

– Выяснилось, что Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором".

– Террорист Игорь Гиркин заявил, что последние заявления владельца "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствуют о расколе в российских элитах.