Нацсовет Австрии поддержал резолюцию по защите украинских детей: Кондратюк рассказал детали

Национальный совет Австрии на своем заседании единогласно проголосовал за резолюцию "Защита и помощь украинским детям", направленную на защиту и восстановление прав похищенных Россией украинских детей.

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Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"С просьбой подготовить и принять такой документ, как Вице-спикер украинского Парламента - обращалась лично к Спикеру Национального совета Вальтеру Розенкранцу во время рабочей встречи в Вене. Также поднимала этот вопрос на встречах с фракциями и депутатами новоизбранной Нижней палаты австрийского Парламента", – отметила она.

Этой резолюцией Национальный Совет обращается к Федеральному Правительству, в частности, Федеральному Министру по вопросам европейских и международных дел Австрии, с призывом:

Продолжить усилия на европейском, международном и двустороннем уровнях для защиты и поддержки детей в соответствии с Конвенцией ООН по правам детей.

Принимать меры на европейском, международном и двусторонних уровнях для возвращения депортированных детей и привлечения к уголовной ответственности за эти преступления.

"Искренне благодарна Спикеру Вальтеру Розенкранцу, руководству, фракциям, авторам резолюции и депутатам Национального совета Австрии за поддержку и принципиальную позицию по возвращению всех похищенных Россией украинских детей", – подчеркнула Вице-спикер Елена Кондратюк.