Нацполиция начала расследование политической цензуры в телемарафоне, – Ирина Геращенко

Национальная полиция открыла уголовное производство, внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в телемарафоне "Единые новости".

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Об этом сообщает "Европейская Солидарность" со ссылкой на соцсети сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко. Она также обнародовала соответствующий документ.

"Европейская Солидарность" направила соответствующие обращения о совершении уголовного преступления на марафоне "Единые новости" Нацполиции, в Офис Генерального прокурора Украины, от которого еще ждем реакции", – отметила Геращенко.

"Надеюсь, после восстановления своей независимой работы и антикоррупционные органы заинтересуются тем, что 3,5 года называется "Марафон". Куда ежегодно идут 2 млрд гривен государственного бюджета, на узаконенную политическую цензуру. Потому что политическая цензура и создала почву для полной безнаказанности власти и коррупции невиданных масштабов", – убеждена депутат.

"Напомню, что средства телеканала "Рада" идут компании "Кинокит", тесно связанной с ОП. Уже 4 года на телеканале "Рада" нет оппозиции. Как сопредседатели фракции мы ни разу не имели возможности представить там нашу позицию ни по одному законопроекту, так же как и другие члены нашей команды", – констатирует Геращенко. .

"Искренне надеюсь, что крутые журналисты марафона, которые массово вышли на картонный протест, будут смелее, чем картон, и честно расскажут правоохранительным органам мотивы, почему 3,5 года работали по темникам, а ключевое – кто им их спускал. Ведь должно быть какое-то объяснение, почему в эфире марафона только "слуги" и внештатные советники ОП и эксперты из запрещенных медведчуковских каналов, но ни разу – депутаты от оппозиционной фракции "ЕС", – заметила Ирина Геращенко.

"Также с нетерпением ждем заседания по этому поводу профильного комитета свободы слова, который должен был бы кричать о политической цензуре. Спасибо Евгению Лесному за смелость быть первым", – написала народный депутат.

25.07.2025, по поручению заместителя начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Лысенко Д.С., по фактам изложенным в обращении депутатов "ЕС", которое поступило в адрес Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве по №155332-2025/1-598450 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований №12025105100001173 и начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Сведения об уголовном проступке, предусмотренном ч. 1 ст. 171 УК Украины, в соответствии с требованиями ч. 1, 4 ст. 214 УПК Украины внесены дознавателем отдела дознания Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве.