Рада поддержала в первом чтении введение уголовной ответственности за нарушение для работников ТЦК и врачебных комиссий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12442, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Наказание касается работников территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий.

Видео дня

За поддержку законопроекта в первом чтении проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ предусматривает уголовную ответственность за:

нарушение порядка проведения медосмотра (военно-врачебной экспертизы), определяющего пригодность граждан к военной службе (новая статья 337-1 УК).

нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая статья 426-2 УК).

Кроме того, будет расширен перечень лиц, подпадающих под антикоррупционное законодательство. В субъекты уголовной ответственности за незаконное обогащение (ст. 368-5 УК) внесут председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

Согласно проекту закона №12442, за умышленное нарушение порядка мобилизации, повлекшее незаконный призыв или, наоборот, к уклонению от службы, введут уголовную ответственность согласно новой статье 426-2 УК. Санкция предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с последующим запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.

Во время военного положения главы и члены ВЛК будут нести уголовную ответственность за сознательное нарушение порядка проведения медицинских осмотров, что привело к мобилизации лиц, по состоянию здоровья не подлежащих службе, или, наоборот, к необоснованному увольнению военнослужащих. За такие действия предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы с дополнительным ограничением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

Документ четко определяет ответственность за нарушение порядка проведения медосмотра, определяющего пригодность граждан к военной службе, а также ответственность военных должностных лиц за нарушение процедуры призыва. Соответствующими нормами о наказании предлагается дополнить Уголовный кодекс:

новая статья 337-1 УК "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе";

новая статья 426-2 УК "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады Украины продлили срок прохождения повторного ВЛК для ограниченно годных. Теперь сделать это граждане должны до 5 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!