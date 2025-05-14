НАТО разрабатывает план для выполнения требований Трампа о выделении 5% ВВП на оборону - Bloomberg

Североатлантический альянс активно работает над новым соглашением о существенном увеличении оборонных расходов, чтобы удовлетворить ожидания Дональда Трампа, который настаивает на том, что члены НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП. Идея постепенно набирает обороты среди союзников, а ее реализация станет одной из главных тем нынешнего саммита НАТО в Гааге.

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На этот раз на повестке дня - не вопрос Украины, а исключительно будущее самого Альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам дипломатов, союзники уже ведут активные переговоры по достижению целевого показателя оборонных расходов и смежных расходов на уровне 5% ВВП к 2032 году. Важный шаг в этом направлении состоится на встрече министров иностранных дел стран НАТО 14-15 мая в Турции, где обсудят детали новой инициативы.

Планы предусматривают наибольшее увеличение военных расходов западного блока со времен завершения холодной войны. Примечательно, что пока ни одна из 32 стран-членов НАТО, включая США, не достигла уровня 5% ВВП на оборону, а лишь восемь стран преодолели барьер в 2%, установленный еще раньше. Дональд Трамп, еще со времен своего первого президентского срока, резко критиковал союзников за недостаточные оборонные бюджеты.

На фоне этих требований, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продвигает альтернативный вариант: достижение 3,5% ВВП на прямые оборонные расходы в течение семи лет и еще 1,5% на другие, смежные расходы. Речь идет о таких сферах, как кибербезопасность, военная мобильность, инфраструктура двойного назначения и тому подобное.

В прошлом месяце Рютте, выступая перед журналистами в США, заявил, что целью саммита в Гааге - первого саммита НАТО после возвращения Трампа в Белый дом, будет перераспределение расходов в рамках Альянса, учитывая значительную долю США по сравнению с европейскими союзниками и Канадой.

Однако, по словам дипломатов, переговоры все еще на ранней стадии. В Турции будет обсуждаться, что именно будет входить в "1,5% компонента" - будет ли речь об уже существующих расходах, или же страны должны взять на себя новые обязательства. Предложение Рютте также предусматривает жесткий механизм контроля и регулярной проверки расходов, что существенно отличается от нынешних более мягких подходов.

Один из европейских дипломатов отметил, что предложенное увеличение расходов станет "огромным вызовом", но одновременно - "необходимым сигналом для России". Некоторые страны, например Италия и Испания, только недавно смогли выйти на уровень 2% ВВП. Но ожидается, что к саммиту в июне все 32 члена НАТО преодолеют этот порог.

Новый базовый ориентир в 3,5% ВВП соответствует амбициозным оборонным планам НАТО. Альянс уже предоставил правительствам своих членов конфиденциальные списки необходимого вооружения и ресурсов, которые будут обсуждаться на встрече министров обороны в Брюсселе 14 мая, а окончательно будут утверждены в начале июня. После этого документ должен быть одобрен во время саммита в Гааге 24-25 июня.

Ожидается, что нынешний саммит будет короче, чем предыдущие, и сосредоточится исключительно на вопросах финансирования обороны и развития военной промышленности. По словам источников Bloomberg, Украина на этот раз не будет главной темой - Трамп скептически относится к ее вступлению в НАТО, поэтому этот вопрос временно "отложили".

Также на саммите не будет обсуждаться и дальнейшее финансирование поддержки Украины в размере 40 миллиардов долларов - пакет, который НАТО согласовал в прошлом году. В то же время Марк Рютте выносит на рассмотрение еще одну инициативу - пересмотр эффективности внутреннего управления Альянса, что, по словам источников, может быть дополнительным аргументом для убеждения Трампа в целесообразности обновленной структуры НАТО.

Напомним, Государственный секретарь США Марко Рубио собирается с визитом в Турцию с 14 по 16 мая. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в турецкой Анталии.

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