НАТО планирует обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления – Белый дом

В НАТО намерены обеспечить украинскую армию всем необходимым для весеннего контрнаступления. Соответствующая военная помощь будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. "НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на грядущей министерской встрече в Брюсселе", – сказала она.

Как известна, встреча глав министерств обороны НАТО состоится с 3 по 5 апреля.

В Госдепе США при этом заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планируют двустороннюю встречу на полях встречи.

Блинкен также планирует встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время заседания министров НАТО Блинкен планирует "подчеркнуть продолжающуюся поддержку США и преданность трансатлантической безопасности и основанному на правилах международному порядку", говорится в коммюнике Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Кулеба отметил, что будущее контрнаступление ВСУ не стоит называть "решающим". По его словам, такой нарратив может повлиять на дальнейшую позицию Запада относительно военной помощи.

– Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска могут начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года по нескольким направлениям.

– Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что войска РФ уже истощили свои запасы. Он считает, что сейчас именно Украина имеет "значительное преимущество".

– Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для армии РФ наступит уже в мае.