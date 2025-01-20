'НАТО не готово к этой войне': Порошенко из штаб-квартиры Альянса обратился к Трампу

Президент США Дональд Трамп должен приложить все усилия, чтобы "сделать НАТО великим снова". Российская агрессия угрожает не только Украине, но и странам Европы и Альянсу.

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Об этом во время выступления на заседании межпарламентского совета Украина – НАТО в Брюсселе заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, обратившись к президенту США Трампу.

"Сегодня историческое время. Мы останемся в истории либо с гордостью, либо с позором", – подчеркнул он.

Порошенко рассказал, что часто бывает на передовой и лично знает, что война, которая сейчас идет в Украине, очень сильно отличается от 2014 года и даже 2022 года.

"НАТО не готово к этой войне. НАТО должно инвестировать в сектор безопасности и обороны, научиться на украинском опыте, как давать отпор", – считает Порошенко.

Он пояснил, что российскому диктатору Владимиру Путину "точно не нужен только Крым или Донбасс".

"Отчасти его желание получить всю Украину. Но основной план – это уничтожить НАТО, Европу, демократию и свободу", – убежден пятый президент.

Он отметил, что "в декабре-январе" РФ атаковала Украину не только собственным оружием.

"Более 60% – это северокорейское производство. Россия и Северная Корея вместе производят больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО. Это еще одно доказательство того, что мы должны быть готовы к этой войне", – сказал Порошенко.

Он поблагодарил Парламентскую ассамблею НАТО за то, что "более 0,25% ВВП стран-членов НАТО должны быть направлены на поддержку возможности Украины защищаться", но призвал не останавливаться на этом и пригласить Украину в Альянс.

"Ситуация, когда Парламентская ассамблея НАТО запрашивает у стран-членов разрешение на вступление Украины в НАТО, – это открытая дверь к нашей победе", – отметил политик.

Он также озвучил положительные надежды на нового генсекретаря НАТО Марка Рютте и выразил надежду на то, что в будущем мир станет свидетелем судебного процесса, когда "в тюрьме за решеткой окажется Путин, террорист, непосредственно ответственный за десятки тысяч невинных жертв, убитых в Украине".

Сейчас Порошенко призвал НАТО продолжать поддерживать Украину и помочь ей прекратить терять людей и территории.

"Больше оружия, больше санкций. Больше солидарности, больше единства по поводу членства… Нам нужна особая программа совместного строительства линии укреплений, чтобы остановить наступательные действия Путина. Каждый день Украина платит жизнями невинных гражданских жертв и делает все возможное, чтобы защитить весь Западный мир", – подчеркнул Порошенко.

Говоря об инаугурации президента США Дональда Трампа, Порошенко заметил, что не видит в ней угрозы, ведь именно при руководстве Трампа Украина получила первое летальное оружие, а также были введены первые санкции против "Северного потока-2".

"Поэтому я абсолютно уверен, что мы должны платить 0,25% ВВП. Мы должны усилить санкции, мы должны укрепить наше единство, мы должны снова передать из Парламентской ассамблеи прошение о предоставлении нам, возможно, на саммите в Гааге приглашения в НАТО. Это может быть. И я думаю, что было бы здорово, если бы мы направили это совместное послание президенту Трампу в этот день инаугурации. Уважаемый президент, сделайте НАТО снова великим", – призвал Порошенко.