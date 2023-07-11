Никогда ещё Столтенберг не выглядел так жалко. Все видели: он говорил не то, что хотел бы, а то, что решили (пока что!) другие люди. Он краснел [бы, если бы мог краснеть,] не за себя. Всё это было не его виной.

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Да, статья 5 Вашингтонского (Североатлантического) договора является, по сути, удивительно пустопорожней — коль читать её текст буквально, не засоряя тем, что ему совершенно безосновательно приписывают, и в прошлом материале я писал об этом достаточно ясно. Поэтому, строго говоря, решение о приглашении Украины в то самое НАТО, вся главная ценность которого как раз и состоит в этой никакой статье 5, было бы чисто символическим. Но даже на такую чистую символику эти трусы оказались неспособны.

Жалкий генсек жалкого блока жалко лепетал нечто вроде того, что для приглашения важны не только некие условия, но и то, все ли согласны с их выполнением.

Позорище.

Праздник на улице Орбана. А ещё — в бункере, где живёт величайшая сволочь всех времён и народов. Ибо глава Главной страны мира оказался у пуйла на подтанцовке. Хотя путин — такая же пустышка, как и вышеупомянутая незаслуженно знаменитая пятая статья. Даже в его собственном мордоре он уже почти никто. И как же ничтожен тот, кто его, ничтожного, опять испугался…

Из ничего никому реально не обещающего НАТО, где даже не знают, сколько в его странах годного оружия, из никогда ПО-НАСТОЯЩЕМУ не воевавшего "военного блока" сделали было пугало, которое сейчас сами прилюдно распотрошили. Огородный гарант безопасности. Польша и страны Балтии поняли теперь окончательно: надеяться они могут только на себя и на Украину.